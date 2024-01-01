Ege’nin ‘güzel’ dolandırıcıları

Kuşadası'nda Avukat Elif Akar, Aydın Efeler'de Bitcoin Safiye lakaplı Safiye Gökçe Yüce ile Duygu Kurfalı ve İzmir Tire'de Betül Kazar yaklaşık 500 kişiyi mağdur edip 485 milyon vurgun yaptı. Nitelikli dolandırıcılık suçundan haklarında işlem yapılan bu dört kadın, 2023 yılına damga vurdu. İzmir Barosu avukatlarından olan Elif Akar'ın lüks yaşantısı Kuşadası'ndaki dolandırıcılık olayı sonrası cezaevinde son bulmuştu. Kuşadası'nda toplamda 212 kişiyi devremülk sahibi yapma vaadiyle yaklaşık 350 milyon lira dolandırmakla suçlanan şüphelilere yönelik operasyonda, 29 ilde 106 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 30 kişi tutuklanmıştı. Tutuklanan isimlerden biri de İzmir Barosu avukatlarından Elif Akar'dı. Kamuoyunda sosyal medya paylaşımları, gazete ve televizyonlara verdiği demeçler, özellikle de 'dolandırıcılık' suçuna karşı yaptığı uyarılarla tanınan Akar'ın tutuklanması o dönemde büyük ses getirmişti. Akar, sosyal medya hesaplarında paylaştığı lüks otomobiller, oteller, lüks tatillerde pahalı kıyafetlerle verdiği pozlar dikkat çekmişti. Tutuklanmadan bir yıl önce 'Gayrimenkul Hukuku' isimli bir kitabı yayınlanan Akar, bir yazısında da 'Paravan şirketleri olan devre mülklere dikkat' ifadelerini kullanmıştı.

BİTCOİN SAFİYE GÜNDEMDE

Türkiye'de dolandırıcılık konusunda en çok ses getiren olaylardan biri de, yüzlerce kişiyi sanal para bitcoin borsasında dolandıran "Binbir Surat Bitcoin Safiye" lakaplı Safiye Gökçe Yüce'ydi. Lüks hayat vaadiyle içlerinde savcı, doktor, hemşire, polis ve birçok iş insanını ağına düşürüp, kendisi lüks hayat yaşamaya başlamıştı. Safiye Gökçe Yüce, bitcoin almak için para topladığı bu kişilere 2 yıl boyunca kar payı ödedi. Para aldığı kişilere, kurdukları şirketin arkasında JES firması bulunduğunu, yeğeninin ise Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) görevli olduğunu söyleyen Yüce, 23 Ağustos 2019 tarihinde ortadan kayboldu. Safiye Gökçe Yüce'nin, telefonlarını açmaması üzerine dolandırıldıklarını anlayan mağdurlardan 27'si avukatları aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

LÜKS HAYATTAN CEZAEVİNE

Şikayetler üzerine Yüce'nin hesapları incelemeye alındı. Kripto para hesaplarında toplam 8 bin 300 bitcoin olduğu ve bu rakamın giderek arttığı belirlendi. Safiye Gökçe Yüce'nin Aydın'da 40 kişiyi yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı belirlendi. "Bitcoin Safiye" Şehirler arası seyahat yaptığı esnada konuşma yaptığı telefondan yeri tespit edilerek yolda yakalandı. Bitcoin Safiye'nin tüm mal varlıklarına el konuldu, eşi ve birinci derecedeki yakınlarının hesapları incelendi. Sonunda dava sonuçlandı ve mahkeme 81 yıl cezaya hükmetti. Safiye'nin cezası Yargıtay tarafından onanırsa, o da diğer dolandırıcılar gibi hapis yatacak.

İZMİR'İN SEÇİL ERZAN'I

Futbol ve iş dünyasını sarsan Seçil Erzan davasının benzeri İzmir'de yaşandı. Tire ilçesinde Betül Kazar, kendini muhasebeci ve finans uzmanı olarak tanıttı. Kazar, iddiaya göre başlarda mağdurlara küçük meblağ ödeme yaparken son iki yılda ödeme yapamadı. Yaklaşık 100 milyon lira civarında vurgun yaptığı tahmin edilen Betül Kazar, kısa süre önce de kayıplara karıştı. Bazı vatandaşların yüksek kazanç elde etmek amacıyla 5 milyon liraya kadar Kazar'a teslim ettiği ortaya çıktı. Parasını alamadığını söyleyen onlarca mağdur soluğu savcılıkta aldı. Kazar, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla her yerde aranıyor.

KOZMETİK SOYGUNCUSU

Vurgunculuk olayının son halkası Aydın Efeler ilçesinde yaşandı. Ünlü bir kozmetik firmasının satış danışmanlığını yapan Duygu Kurfalı, firmaya üye yaptığı kadınları 2 milyon lira dolandırdı. Kurfalı, üye bilgilerini kullanarak tedarik ettiği ürünlerin satışından kazandığı paralarla ortadan kaybolurken icralık olan 182 mağdur, savcılığa başvurdu. Dolandırıcılık suçundan hakkında işlem başlatılan Kurfalı, Efeler Karakolu'na teslim oldu.

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