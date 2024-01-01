Göçmenlere yönelik Kalkan-5 Operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde düzenlenen 'Kalkan-5' operasyonunda, 74 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1510 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Ağrı, Antalya, Bitlis, Bolu, Çanakkale, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kocaeli, Konya, Malatya, Muğla, Nevşehir, Sakarya, Şanlıurfa ve Van olmak üzere toplam 20 ilde jandarmamız, polisimiz ve sahil güvenliğimiz tarafından 63 ayrı yere yapılan operasyonlarda; 74 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 5'i tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" ifadelerine yer verildi. Öte yandan Bakan Ali Yerlikaya denetimlerin 81 ilde, aralıksız süreceğini, sıkı çalışmaların devam ettiğini belirtti.

İZMİR'DE DE BASKIN

İzmir'in Foça ilçesinde de jandarma ekiplerince göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. İhbar üzerine takip edilen araçlar durduruldu. Bu araçların içerisinde bulunan 25 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca Kadir. S., Yasin S., Özgür T., Alperen D., Okan A. ve Cemil S., isimli 6 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.