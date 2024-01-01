Kızılay’dan kış yardımı

KIZILAY,Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 1,2 milyon kişi için kış yardımları programını başlattı. Kızılay'dan yapılan açıklamada, kışlık giyim, nakdi yardım, gıda, hijyen, barınma malzemesi gibi yardımların deprem bölgesindeki uzman personel ve gönüllüler aracılığıyla afetzedelere ulaştırıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Kış yardımlarıyla mont, bot, kazak, hırka, pantolon, ayakkabı, etek, eldiven, atkı, bere, iç çamaşırından oluşan 745 bin giyim malzemesiyle kışlık kıyafet desteği verilirken gıda ihtiyacı için yaklaşık 54 bin gıda kolisi dağıtılıyor. Kadınların kişisel bakım ve hijyen ihtiyaçları için hazırlanan 40 bin paket, öğrencilere 2 bin 900 kırtasiye seti desteği sağlanıyor. Ayrıca, Kızılay Esen Kart ile 39 bin haneye 4 biner lira, toplamda 156 milyon liralık destek veriliyor."