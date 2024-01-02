Üç büyük ilde Kalkan-6 Operasyonu

İstanbul, Ankara ve İzmir'de yılbaşı gecesi kaçak göçmenlere yönelik 'Kalkan-6' operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 3 ilde 121 kaçak göçmen yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yılbaşı gecesi Ankara, İstanbul ve İzmir'de kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre; 3 ilde polis, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri tarafından 59 mobil göç noktasında denetim yapıldı. Ege Denizi'nde geçen yıl Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 25 bin 889 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yardımıyla hayata tutundu. Geri itilme olayı ise en çok İzmir açıklarında gerçekleşti. İzmir açıklarında geçen yıl 11 bin 715 geri itilen düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 11 bin 317 düzensiz göçmen de yakalandı.