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YSK Başkanı Ahmet Yener açıkladı! Seçime 36 siyasi parti katılacak

Son dakika... Yüksek Seçim Kuırulu Başkanı Ahmet Yener, 36 siyasi partinin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçime katılma yeterliliği bulunduğunu açıkladı.

HABER MERKEZİ
YSK Başkanı Ahmet Yener açıkladı! Seçime 36 siyasi parti katılacak

Türkiye seçim atmosferine girdi.

Milyonlarca seçmen, partilerin belirlediği adayların netleşmesiyle 31 Mart'ta kurulacak sandıklarda kararını verecek.

Süreç devam ederken seçime katılacak partiler için de çalışmalar yapıldı.

Son olarak konuya ilişkin açıklama Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'den geldi.

Yener, konuşmasında 36 siyasi partinin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçime katılma yeterliliği bulunduğunu açıkladı.

"Mahalli idareler genel seçimine katılacak siyasi partiler tespit edilmiştir"

Ahmet Yener'in açıklaması şu şekilde:

1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla seçim takvimimiz başlamıştır. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek mahalli idareler genel seçiminin tüm siyasi partilerimize ve seçmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. İlan edilen seçim takvimimiz uyarınca Yüksek Seçim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan mahalli idareler genel seçimine katılacak siyasi partileri tespit etmiştir.

İşte 31 Mart seçimlerine katılabilecek partiler:

Tespit edilen siyasi partilerimiz alfabetik sıraya göre; Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Aydınlık Demokrasi Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, BBP , Büyük Türkiye Partisi, CHP, DEVA, DSP, DP, Emek Partisi, Gelecek, Genç Parti, Güç Birliği, Hak ve Özgürlükler , HAK-PAR, Halkların Eşitlik v Demokrasi Partisi, Hüdapar, İyi Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, MHP, Milli Yol, Saadet Partisi, Sol Parti, TİP, TKH, TKP, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi ve Zafer Partisi.

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