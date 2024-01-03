İsrail casusları yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün faaliyetleri kapsamında, MİT Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce, Uluslararası Casusluk Faaliyetlerinin Tespit ve Deşifresine yönelik İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak KÖSTEBEK operasyonu düzenlendiğini belirtti.

ADAM KAÇIRMA PLANI

MİT Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalarda, İsrail Dış İstihbarat Servisi MOSSAD'ın, Türkiye'de insani mülahazalarla ikamet eden Filistinli ve İsrail'in yaptıklarına karşı olan İsrailli aktivistlere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçladığı bilgileri tespit edildi. Zanlılarla sosyal medya üzerinden irtibat kuran MOSSAD yetkililerinin, bazı kişilerin bilgilerine ulaştığı da ekiplerce ortaya çıkarıldı.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA

Söz konusu faaliyetlerin "uluslararası casusluk" kapsamında olabileceği değerlendirilmesi üzerine 46 şüphelinin yakalanmasına yönelik harekete geçildi. Emniyet güçleri İstanbul'da 15 ilçe ile Ankara, Kocaeli, Hatay, Mersin, İzmir, Van ve Diyarbakır'da belirlenen 57 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 33 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda; 143 bin 830 avro, 23 bin 680 dolar, farklı ülkelere ait nakit para, ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve dijital materyal ele geçirildi.

ALSANCAK'TA NEFES KESEN OPERASYON

Nefes kesen operasyon kapsamında, M.M. isimli yabancı uyruklu İsrail casusu, İzmir'in Konak İlçesi Alsancak semtinde kıskıvrak yakalandı. M.M. isimli ajanın bağlantılarının deşifre edilmesi için cep telefonu, bilgisayar ve tabletine el konulduğu öğrenildi

MİT, terör örgütü PKK'nın uyuşturucu ticareti sorumlularından 'Cesur Vedat' kod adlı Abdulmutalip Doğruci'yi Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirdi.

PKK'NIN SÖZDE UYUŞTURUCU TİCARETİ SORUMLUSU ETKİSİZ

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) saha ajanları, PKK üst yönetiminin 'Cesur Vedat' kod adlı Abdulmutalip Doğruci'yi Süleymaniye kırsalındaki uyuşturucu ticareti faaliyetlerini organize etmesi ve denetlemesi için özel olarak görevlendirdiğini tespit etti. PKK'nın uyuşturucudan elde ettiği gelirin, Süleymaniye'de Abdulmutalip Doğruci tarafından teröristlerin bilgisayar, uydu telefonu, kamera sistemleri ve benzeri teknik ihtiyaçları için kullanıldığı öğrenildi. Faaliyetleri saha ajanları vasıtasıyla detaylı şekilde takip edilen Doğruci, Süleymaniye kırsalında düzenlenen nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

ÖTE yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.