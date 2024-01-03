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Haberler Gündem Son dakika... Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü

Son dakika... Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan görüşmede, Kirman'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.

AA
Son dakika... Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Kirman'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşmesinde, sivilleri hedef alan terör saldırısını kınadı, Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Reisi ile görüşmesinde, yarın yapılması planlanan Türkiye ziyaretinin ileri bir tarihe ertelenmesi kararlaştırıldı.

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