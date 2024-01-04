Kafes Operasyonu’nda kırmızı bülten alarmı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kafes 28" operasyonuyla, 18 ülke tarafından haklarında INTERPOL'ün kırmızı bültenle arama kaydı bulunan 56 kişinin yakalandığını duyurdu. Güvenlik güçlerinin yasa dışı örgüt ve çetelerle mücadelesi sürüyor. Hemen her gün farklı bir operasyonla, halkın canına ve malına göz koyan, gasbeden gruplar paketlenerek hakim karşısına çıkartılıyor. Bu kapsamda düzenlenen Kafes Operasyonu'nun hedefinde INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan isimler vardı. İzmir'in Narlıdere ilçesinde de INTERPOL'ün kırmızı bültenle aranan İran uyruklu Masoomeh Taheri (51), kaldığı evde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Taheri'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.