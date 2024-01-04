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Son dakika: Başkan Erdoğan: İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, genel merkezinin bahçesinde inşa edilen konferans salonunu inceledi. Erdoğan yerel seçimlerle ilgili olarak 'İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız' dedi.

HABER MERKEZİ
Son dakika: Başkan Erdoğan: İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ocak Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı dahil çok sayıda adayı açıklayacaklarını söyledi.

Ankara'da inşaatı devam eden AK Parti konferans salonunu inceleyen Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde aday belirleme komisyonu toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İSTANBUL ADAYI PAZAR GÜNÜ AÇIKLANACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının 7 Ocak Pazar günü Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantıda açıklanacağını söyleyen Erdoğan, "İBB adayını pazar günü duyacaksınız." dedi.

ANKARA ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının 15 Ocak'ta Ankara'da düzenlenecek toplantıda açıklanacağını söyleyen Erdoğan, "Ankara adayını Ankara'da açıklayacağız. Seçim beyannamesini burada açıklayacağız. Strateji belgemizi açıklayacağız. Yarıya yakınını açıklarız" ifadelerini kullandı.

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