Son dakika! MİT’ten nokta operasyon! Terörist Sadık Şeyh Ahmet etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... MİT, Türkiye'ye yönelik eylem planları yaptığı tespit edilen PKK/KCK'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet'i, Irak Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.
MİT BÜYÜKBAŞLARI AVLIYOR
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) son dönemde terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey kadrosuna yönelik nokta operasyonları, örgüte büyük darbe vurdu. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin terörle mücadelede izlediği "tehdidi sınır ötesinde bertaraf etme" stratejisi doğrultusunda, PKK'nın Suriye ve Irak'taki mensuplarını hedef alan operasyonları, yıl boyunca kesintisiz sürdü.