Son dakika! MSB’den bedelli askerlik ücreti açıklaması

Son dakika haberi: MSB'den 2024 bedelli askerlik ücreti için açıklama geldi. MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 2024 yılı ilk 6 ayı için bedelli askerlik tutarına ilişkin bilgilendirme Mali ve Sosyal Haklar genelgesinin yayımlanmasını müteakip yapılacaktır.

NASIL HESAPLANIYOR?

Bedelli askerlik ücreti her 6 ayda bir memur maaş zamlarına paralel olarak değişiyor. Memur maaş katsayısı ile 240.000 gösterge rakamının çarpımı sonucu bulunan tutar bedelli askerlik ücretini gösteriyor. Yani memur maaş katsayısı arttıkça ödenecek tutar da artıyor. Bu ay memur maaş katsayısında yaşanan artışla bedelli askerlik ücreti de yükseldi.

YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

Bedelli askerlikte yeni tutar 122 bin 351 lira 4 kuruştan 182 bin 608 liraya çıktı. Bu tutar Haziran sonuna kadar geçerli olacak. Temmuz ayında yeni memur maaş katsayısıyla ödenecek tutar yine artacak.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bedelli askerlik müracaat şartları ise şöyle:

- Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak.

- Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak 'Askerliğe Elverişlidir' kararı verilmiş olmak.

- Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak.

- Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmak.