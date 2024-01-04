Son dakika... Usta oyuncu hayatını kaybetti! Ayla Algan 87 yaşındaydı...

Son dakika... Tiyato ve sinema oyuncusu Ayla Algan yaşamını yitirdi.

AYLA ALGAN KİMDİR?

Ayla Algan, 29 Ekim 1937 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası Vedat Kasman, annesinin adı modacı Nevzat Kasman'dır. Çocukluğunda piyano, bale ve şan dersleri aldı. Ortaokul eğitimini İstanbul'da Notre Dame de Sion'da, lise eğitimini ise Fransa'da Versailles Lisesi'nde bitirdi. Liseden sonra Beklan Alganile tanışıp evlendi.

New York'ta Actors Studio'da öğrenim görürken ilk sahne tecrübesini yaşadı, ardından Off Brodway'de çeşitli oyunlarda rol aldı. 1960 yılında Türkiye'ye dönerek İstanbul Şehir Tiyatrosu'na girdi, 1961'de "Tarla Kuşu" oyunuyla Türkiye'de ilk kez sahneye çıktı.

1961 yılında "Hamlet" oyununda, hem Ophelia'yı hem de erkek giysileri içinde Hamlet'i canlandırdı. 1966'da Muhsin Ertuğrul'un istifası üzerine Şehir Tiyatroları'ndan ayrıldı,LCC'de (LCC Language and Culture Center) üç yıl boyunca tiyatro ve oyunculuk dersleri verdi.

Yunus Emre'nin felsefesini ve şiirlerini, Fransızca, İngilizce ve Almanca olarak yurt dışında tanıttı.

1964 yılında Vedat Türkali'nin senaryosuyla Ertem Göreç'in çektiği "Karanlıkta Uyananlar" filminde eşi Beklan Algan ve Fikret Hakan'la başrolleri paylaşarak sinema dünyasına girdi. 1965'te Sadri Alışık'la birlikte oynadığı Atıf Yılmazimzalı "Ah Güzel İstanbul" filmiyle dikkat çekti.

1969-70 sezonunda Dostlar Tiyatrosu'nda Rosenbergler Ölmemeli adlı oyunda rol aldı. 1971 yılnda Paris'in ünlü konser salonu Olympia'da sahneye çıktı. 1978-1982 yılları arasında Fransa'da Mehmet Ulusoy'un yönettiği Théâtre de Liberté'de (Özgürlük Tiyatrosu) Nikolay Vasilyeviç Gogol'ün Ölü Canlar adlı oyununda başrollerden birini üstlendi.

1972-1979 yılları arasında Paris'te yaşadı ve müzikle ilgilendi.1973'deBulgaristan'da Uluslararası Altın Orfe Müzik Yarışması'nda "I Love You" şarkısıyla ikinci oldu. Aynı yıl, Devlet Sanatçısı ünvanı aldı ve UNICEF Onur Ödülü'ne layık görüldü.

Türkiye'ye döndükten sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda Orkestra adlı oyunda konuk oyuncu olarak rol aldı.

1977'de Polonya'da yapılan Pop Müzik Yarışması'nda Aigle Noire (Kara Kartal) adlı parçası ile birinci oldu. 1980'de Berlin'e gitti,Schaubühne Tiyatrosu'nda dört yıl boyunca eşi Beklan Algan ve Tuncel Kurtiz, Şener Şen, Macit Koper gibi sanatçılarla işçi tiyatrosu yaptı.

1984 yılında meslektaşlarıyla BİLSAK Tiyatro Atölyesi'ni kurdu. 1988 yılında ise Beklan Algan, Erol Keskin, Haluk Şevket Ataseven ile birlikte Tiyatro Araştırma Laboratuarı (TAL)'ı kurdu ve burada pek çok deneysel projeye imza atarak genç tiyatro oyuncularının eğitimine katkıda bulundu.

1996 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda Genel Sanat Yönetmeni Yardımcılığı yaptı.

Algan, bir çok TV dizisinde rol almakta, Genel Sanat Yönetmeni olarak görev aldığı Ekol Drama Sanat Evi'nde ve Plato Film Okulu'nda "Yaratıcı ve Çağdaş Tiyatro Teknikleri kursu" ve Reklam Dizi Sinema Oyunculuğu dersleri vermektedir. 2010'da tekrar açılan ve dernek yapısında çalışmalarına devam eden T.A.L. Tiyatro Araştırma Laboratuvarı'nda dersler vermeye başlamıştır.

Ayla Algan, Tiyatro ve sinema sanatçısı Beklan Algan ile lise yıllarında evlendi. Sevi Algan (d.1975) adında bir çocuğu vardır.