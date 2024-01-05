Filistin Kızılayı: İsrail, Han Yunus’taki merkezimize düzenlediği saldırılarda 3 günde 7 kişiyi öldürdü

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Kızılayın Han Yunus'taki merkezi ile Emel Hastanesi'ni defalarca ve doğrudan hedef aldığı belirtildi.

Kızılay binasının pek çok katının 3 günden beri topçu ateşiyle hedef alındığı aktarılan açıklamada, söz konusu saldırılarda biri 5 günlük bebek olmak üzere toplam 7 Filistinlinin öldürüldüğü, 11 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, Kızılaya bağlı Emel Hastanesi ile çevresindeki binalara yönelik saldırılarda da çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bilgisi geçildi.

Son günlerde Emel Hastanesi'ne yönelik saldırıların yoğunlaşmasının yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin ve sağlık çalışanlarının hayatını tehlikeye attığı ve bu saldırılardan büyük endişe duyulduğu ifade edilen açıklamada, uluslararası topluma ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi paydaşlarına, "Emel Hastanesi ile Filistin Kızılayı binasının, buralarda bulunan sağlık çalışanları, hasta ve yaralıların ve yaklaşık 14 bin yerinden edilmiş kişinin korunması için acilen harekete geçme" çağrısı yapıldı.

İsrail güçleri, 2 Ocak'ta, Han Yunus'taki Filistin Kızılayı merkezini hedef almış, saldırıda 5 Filistinli ölmüş, 3 Filistinli de yaralanmıştı. Filistin Kızılayı, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in yine Han Yunus'taki Kızılay merkezini vurduğunu, saldırıda bir Filistinlinin öldürüldüğünü, 6 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.