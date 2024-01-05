Yedi ilde ’Kafes-29’ operasyonları: İki bölgesel suç örgütü çökertildi

Son dakika... İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-29' operasyonlarında elebaşılığını Volkan Reçber ve Emrah Sever'in yaptığı 2 bölgesel organize suç örgütü çökertildi, 61 şüpheli şahıs yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

İstanbul Merkezli 7️⃣ İlde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-29" Operasyonlarında Elebaşılığını Volkan REÇBER ve Emrah SEVER'in yaptığı 2️⃣ Bölgesel Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️

6️⃣1️⃣ Şüpheli Şahıs Yakalandı. Operasyonlar Devam Ediyor❗️

Milletimizin Huzurunu Bozanların Huzurunu Bozmaya Devam Edeceğiz. Organize Suç Örgütü Üyelerini Tek Tek Yakalayıp Adalete Teslim Etmeye Kararlıyız. Hepsi Kafese Girecek ❗️

❌ Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüklerince gerçekleştirilen "Kafes-29" Operasyonlarında Elebaşılığını yurtdışında olan ve 🟥 Kırmızı Bültenle aranan VOLKAN REÇBER ile halen cezaevinde olan Arap Emrah lakaplı EMRAH SEVER'in yaptığı, birbirleriyle husumetli 2 ayrı bölgesel suç örgütünün;

📌İstanbul'da 4 ayrı cinayet gerçekleştirdikleri,

📌İstanbul'da gerçekleştirdikleri silahlı çatışmalardan dolayı 1 kız çocuğunun

ölümüne ve çok sayıda iş yerinde maddi hasar oluşmasına neden oldukları,

📌Eyüpsultan'da görevli polis memurlarıyla çatışmaya girdikleri,

📌 Anlaşmazlık yaşadıkları şahıslara yönelik tehdit ve silahlı saldırı eylemleri gerçekleştirdikleri,

📌Korkutma ve haraç almak amaçlı çok sayıda iş yerinin ve ikametin kurşunlanması olayını gerçekleştirdikleri ,

📌Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları,

📌Çok sayıda ruhsatsız silah yakalattıkları ve

📌Yabancıların paralarını yağmaladıkları tespit edildi.

❌ İstanbul merkezli 7️⃣ ilde "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve örgüt faaliyetleri kapsamında yukarıdaki suçları işleyerek kamu güvenliği ve barışını tehdit eden şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda;

📌 28 tabanca

📌 6 AK-47 kalaşnikof

📌 1 Utaş uzun namlulu otomatik silah

📌 1 Çelik yelek ele geçirildi

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle🇹🇷

Halkımızın Huzurunu Bozan Suç Odaklarıyla Mücadelemiz Kararlılıkla Devam Edecek❗️

Detaylar geliyor...