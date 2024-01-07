AK Parti belediye başkan adayları açıklanıyor! Gözler Başkan Erdoğan’da

AK Parti, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin startını bugün veriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kamuoyunun merakla beklediği AK Parti Belediye Başkan adaylarını bugün açıklayacak. CANLI YAYIN

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlece tanıtım toplantısında, 11'i büyükşehir olmak üzere toplam 26 belediye başkan adayı açıklanacak. Açıklanacak adaylar arasında, merakla beklenen İstanbul adayı da olacak. Kalan adaylar ise 15 Ocak'ta Ankara'da açıklanacak.

Vatandaşlar da, belediye başkan adaylarının açıklanacağı Haliç Kongre Merkezi'ne sabahın erken saatlerinden itibaren gelmeye başladı. Başkan Erdoğan'ın programının 14'te başlaması bekleniyor.

Açıklanacak 12 büyükşehir şu şekilde:

1- İstanbul

2-Kocaeli

3-Eskişehir

4- Bursa

5-Denizli

6-Balıkesir

7.-Aydın

8-Samsun

9- Erzurum

10-Muğla

11-Ordu

Büyükşehirler dışında açıklanacak 16 il:

1.Giresun

2.Elazığ

3.Edirne

4.Düzce

5.Bitlis

6.Bingöl

7.Çanakkale

8.Çankırı

9.Kastamonu

10.Rize

11.Sinop

12.Tokat

13.Yalova

14.Isparta

15.Artvin