  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem AK Parti belediye başkan adayları açıklanıyor! Gözler Başkan Erdoğan'da

AK Parti belediye başkan adayları açıklanıyor! Gözler Başkan Erdoğan'da

AK Parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla beraber bugün düzenlenecek olan aday tanıtım toplantısında İstanbul adayı ile birlikte 28 ilin belediye başkan adayını duyuracak. Başkan Erdoğan'ın hitabının ardından adaylar alfabetik sırayla tanıtılacak. Geriye kalan 46 belediye başkan adayı ise 15 Ocak'ta Ankara'da düzenlenecek toplantıda duyurulacak.

HABER MERKEZİ
AK Parti belediye başkan adayları açıklanıyor! Gözler Başkan Erdoğan’da

AK Parti, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin startını bugün veriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kamuoyunun merakla beklediği AK Parti Belediye Başkan adaylarını bugün açıklayacak.

CANLI YAYIN

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlece tanıtım toplantısında, 11'i büyükşehir olmak üzere toplam 26 belediye başkan adayı açıklanacak. Açıklanacak adaylar arasında, merakla beklenen İstanbul adayı da olacak. Kalan adaylar ise 15 Ocak'ta Ankara'da açıklanacak.

Vatandaşlar da, belediye başkan adaylarının açıklanacağı Haliç Kongre Merkezi'ne sabahın erken saatlerinden itibaren gelmeye başladı. Başkan Erdoğan'ın programının 14'te başlaması bekleniyor.

Açıklanacak 12 büyükşehir şu şekilde:

1- İstanbul

2-Kocaeli

3-Eskişehir

4- Bursa

5-Denizli

6-Balıkesir

7.-Aydın

8-Samsun

9- Erzurum

10-Muğla

11-Ordu

Büyükşehirler dışında açıklanacak 16 il:

1.Giresun

2.Elazığ

3.Edirne

4.Düzce

5.Bitlis

6.Bingöl

7.Çanakkale

8.Çankırı

9.Kastamonu

10.Rize

11.Sinop

12.Tokat

13.Yalova

14.Isparta

15.Artvin

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA