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Operasyonların hedefi zehir satıcıları

HABER MERKEZİ
Operasyonların hedefi zehir satıcıları
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir, Aydın, Muğla, Balıkesir, Manisa, Çanakkale, Kütahya'nın bulunduğu 46 ilde düzenlenen "Narkogüç-42" Operasyonlarında 1 ton 340 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ve 364 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 46 ilde düzenlenen "Narkogüç-42" Operasyonlarında 1 ton 340 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ve 364 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı. Operasyonda; 118 kg skunk da ele geçirildi.
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