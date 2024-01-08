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Haberler Gündem İzmir dahil 27 ilde Kalkan-7 operasyonu! 2 bin 155 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir dahil 27 ilde Kalkan-7 operasyonu! 2 bin 155 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika haberi...İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 ilde düzenlenen Kalkan-7 operasyonlarında 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 2 bin 155 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

AA
İzmir dahil 27 ilde Kalkan-7 operasyonu! 2 bin 155 düzensiz göçmen yakalandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yılın ilk 4 gününde 27 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 2 bin 155 düzensiz göçmenin yakalandığını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Umut tacirliği yaparak insanları kandıran, binlerce insanı göç yollarında ölüme sürükleyen, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Ağrı, Afyonkarahisar, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Malatya, Muğla, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa ve Van olmak üzere toplam 27 ilde jandarmamız, polisimiz ve sahil güvenliğimiz tarafından 57 ayrı yere yapılan operasyonlarda; 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 6'sı tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin adli işlemleri devam ediyor. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir."

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