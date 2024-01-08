TÜRKİYE, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken, AK Parti'de dün heyecan doruktaydı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti'nin İstanbul dahil 26 il için belirlediği adayları resmen duyurdu. AK Parti istişare kültürünün uygulandığı tek siyasi parti olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, "Araştırmalar, değerlendirmeler sonunda adaylarımızı belirledik. Elbette bu konuda da eksiğimiz olabilir ama bu şehirlerimiz için en hayırlısını istediğimizden hiç kimse şüphe etmesin. Esasen bizim belediyecilikteki müktesebatımız yeni değildir. 30 yıllık birikim ve donanıma sahibiz. Biz rüştümüzü önce yerel yönetimlerde ispat ettik. Türkiye'de belediyecilik anlayışında yepyeni bir çığır açtık. Elde ettiğimiz başarılarla ülke yönetimine talip olduk. Ülkemizin eksiklerini de tamamlamak için harekete geçtik. İstanbul çöp, çukur, çamur olarak tanımlanmıyor muydu?" ifadelerini kullandı.

DONANIMLI ADAYLAR

ERDOĞAN sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunlardan İstanbulumuzu nasıl temizlediysek şimdi de tüm Türkiye'de bu temizlik için yola çıktık. Karşımda şu an bir slogan var; Yeniden İstanbul, Yeniden AK Parti... Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazırız, kararlıyız. Amacımız 31 Mart 2024 seçimleri için milletimizin huzuruna gerçek belediyecilik sözümüzü yerine getirecek adaylarla yola çıkmaktır. Eser siyaseti hizmetlerimizi belediyecilikle tamamlamadan eksik kalacağına inanıyoruz. Hatta muhalefet partilerinin yönetiminin kötü olmasının da faturasını biz ödemek mecburiyetinde kalıyoruz. Ülkemizi ve şehirlerimizi böyle bir iklimle karşı karşıya bırakmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Adayları tespit ederken şehirlerin her anında yanında olacak donanımlı adaylar seçtik."

'MECBUR DEĞİLSİNİZ'

ERDOĞAN, "Mecbur değilsin, şehrin seninle değişsin diyoruz. Hiç kimse beceriksizlere tıpış tıpış oy verme mecburiyeti yoktur. İşte bu anlayışla kendini değil, kentini düşünen, laf değil, proje üreten, kibirle değil, tevazuyla hareket eden belediye başkan adaylarıyla milletimizin karşısına çıkıyoruz. 15 Ocak'ta da büyük bir törenle seçim startını vereceğiz. Gece gündüz sahada olacağız. Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'ta seçim zaferlerimize en büyük halkayı ekleyeceğimize inanıyoruz" dedi.

'MİLLETE KÜSÜLMEZ'

30 büyükşehir ve 519 ilçesi, 51 ili ve 403 ilçesi, 390 beldesiyle belediyecilikte yeni bir dönemin kapılarının aralandığını belirten Erdoğan, "50 bin 500 mahalle ve köy muhtarımız da bu seçimde belirlenecek. Dünyada yerel demokrasinin bu kadar düzgün işlediği pek az ülke vardır. Tamamen hür iradeyle mahalli idarelerini belirleyecek tüm vatandaşlarımıza şimdiden şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimizin tercihi ne olursa olsun başımızın üzerinde yer vardır. Bizim siyasi kültürümüzde millete küsme olmaz. Biz sadece tercihlerini eser ve hizmet siyasetinden yana kullanmalarını istemekle mükellefiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan daha sonra 11'i büyükşehir 26 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı.

'MAZLUMLARA ASLA SIRTIMIZI DÖNMEYİZ'

İSRAİL'İN Gazze'deki katliamlarına da değinen Başkan Erdoğan, "İsrail şiddetine maruz kalan Gazzeli kardeşlerimiz için yüreklerimizin dağlandığı bir dönemdeyiz. İsrail'in barbarca saldırılarında şehit düşen 23 bin Filistinli kardeşimize de Allahtan rahmet diliyoruz. Daha fazla çocuk öldürerek abad olacaklarını zannedenler er ya da geç ilahi adaletle yüzleşeceklerdir. Biz de bu süreçte zalimlerden hukuk önünde hesap sorulması için her türlü çabayı göstereceğiz. Birileri istiyor diye biz mazlumlara asla sırtımızı dönmeyeceğiz. Filistinli kardeşlerimizin yanında dimdik duracağız" diye konuştu.

BALIKESİR YÜCEL YILMAZ

AYDIN MUSTAFA SAVAŞ

ÇANAKKALE JÜLİDE İSKENDEROĞLU

MUĞLA AYDIN AYAYDIN

DENİZLİ OSMAN ZOLAN

BÜYÜKŞEHİR ADAYLARI

- İstanbul - Murat Kurum (Milletvekili) - Kocaeli - Tahir Büyükakın - Eskişehir - Milletvekili Nebi Hatipoğlu (Milletvekili) - Bursa - Alinur Aktaş (Mevcut Belediye Başkanı) - Denizli - Osman Zolan (Mevcut Belediye Başkanı) - Balıkesir - Yücel Yılmaz (Mevcut Belediye Başkanı) - Aydın - Mustafa Savaş (Milletvekili) - Samsun - Halit Doğan - Erzurum - Mehmet Sekmen (Mevcut Belediye Başkanı) - Muğla - Prof. Dr. Aydın Ayaydın - Ordu - Mehmet Hilmi Güler

15 İLİN BAŞKAN ADAYLARI

- Artvin - Mehmet Kocatepe - Giresun - Aytekin Şenlikoğlu (Mevcut Belediye Başkanı) - Elazığ - Şahin Şerifoğulları - Edirne - Belgin İba - Düzce - Faruk Özlü - Bitlis - Nesrullah Tanğlay - Bingöl - Erdal Arıkan - Çanakkale - Jülide İskenderoğlu - Çankırı - Hüseyin Filiz - Kastamonu - Tahsin Babaş - Rize - Rahmi Metin - Sinop - Yakup Üçüncüoğlu - Tokat - Eyüp Eroğlu - Yalova - Mustafa Tutuk - Isparta - Şükrü Başdeğirmen (Mevcut Belediye Başkanı)