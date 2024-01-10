Milliyetçi Hareket Partisi 55 adayını açıkladı! İşte Manisa’nın adayı...

Milliyetçi Hareket Partisi , 31 Mart seçimlerinde adaylıkları kesinleşen 2 büyükşehir, 12 il ve 41 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayın ismini açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yazılı açıklama ile 55 belediye başkan adayının Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayıyla belirlendiğini kaydetti.

Buna göre; Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan oldu.

İllerde, Amasya Belediye Başkan adayı Bayram Çelik, Bartın Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Bayburt Belediye Başkan adayı Hükmü Pekmezci, Çankırı Belediye Başkan adayı İsmail Hakkı Esen, Erzincan Belediye Başkan adayı Bekir Aksun, Karabük Belediye Başkan adayı Rafet Vergili, Karaman Belediye Başkan adayı Savaş Kalaycı, Kastamonu Belediye Başkan adayı Yüksel Aydın, Kütahya Belediye Başkan adayı Alim Işık, Nevşehir Belediye Başkan adayı Adnan Doğu, Niğde Belediye Başkan adayı Hamdi Doğan, Osmaniye Belediye Başkan adayı İbrahim Çenet oldu.

İlçelerde ise Adana'da Çukurova Belediye Başkan adayı Firdevs Cingözler, Feke Belediye Başkan adayı Ahmet Şener, İmamoğlu Belediye Başkan adayı Mehmet Aydın Kangur, Karaisalı Belediye Başkan adayı Bekir Şimşek, Karataş Belediye Başkan adayı Necip Topuz, Kozan Belediye Başkan adayı Mustafa Atlı, Pozantı Belediye Başkan adayı Ali Avan, Saimbeyli Belediye Başkan adayı Vedat Cengiz, Sarıçam Belediye Başkan adayı Bilal Uludağ, Yumurtalık Belediye Başkan adayı Aydın Kütükoğlu ilan edildi.

Mersin'de Anamur Belediye Başkan adayı Hidayet Kılınç, Bozyazı Belediye Başkan adayı Mustafa Çetinkaya, Çamlıyayla Belediye Başkan adayı Ali Rıza Genç, Erdemli Belediye Başkan adayı Mustafa Kara, Gülnar Belediye Başkan adayı Fatih Önge, Mut Belediye Başkan adayı Volkan Şeker, Silifke Belediye Başkan adayı Sadık Altınok, Tarsus Belediye Başkan adayı Mahmut Tat, Toroslar Belediye Başkan adayı Ali Öz oldu.

Aydın'da Efeler Belediye Başkan adayı Burak Pehlivan, Germencik Belediye Başkan adayı Halit Germen, Karacasu Belediye Başkan adayı Mehmet Erikmen, Söke Belediye Başkan adayı Tekin Yavuz olarak belirlendi.

Ankara'da Etimesgut Belediye Başkan adayı Enver Demirel, Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, Kalecik Belediye Başkan adayı Erdal Dal, Polatlı Belediye Başkan adayı Levent Çağlancı oldu.

Antalya'da Alanya Belediye Başkan adayı Adem Murat Yücel, Demre Belediye Başkan adayı İbrahim Oğuz, Gazipaşa Belediye Başkan adayı Mustafa Aksoy oldu.

Balıkesir'de Gömeç Belediye Başkan adayı Kazım Arslan ilan edildi.

Bursa'da Yenişehir Belediye Başkan adayı Davut Aydın oldu.

Denizli'de Çal Belediye Başkan adayı Feti Akcan, Honaz Belediye Başkan adayı Ali Semerci oldu.

Erzurum'da İspir Belediye Başkan adayı Ahmet Coşkun, Olur Belediye Başkan adayı Vedat Ergün, Uzundere Belediye Başkan adayı Sinan Aydın olarak belirlendi.

Eskişehir'de Çifteler Belediye Başkan adayı Kadir Bıyık, Seyitgazi Belediye Başkan adayı Erhan Erdem oldu.

İstanbul'da Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper, Silivri Belediye Başkan adayı Volkan Yılmaz ilan edild