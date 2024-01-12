AK Parti İzmir adayı kim olacak? Ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ İZMİR ADAYI KİM OLACAK?

31 Mart seçimleri için AK Parti 26 ilin başkan adaylarını duyurmuştu. Seçimler için geri sayım sürerken İzmir adayının ne zaman açıklanacağı da merak konusu oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ocak tarihinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti'nin birçok il için belediye başkan adayını duyurdu. AK Parti İzmir Belediye Başkan adayı ise 15 Ocak Pazartesi günü açıklanacak.

15 Ocak'ta ATO Congressium'da 17 büyükşehrin yanısıra 31 ilin belediye başkan adayları açıklanacak. O toplantı öncesinde Başkan Erdoğan başkanlığında, isimler üzerinde titiz bir çalışma yürütülüyor. İstanbul'da olduğu gibi Ankara'daki aday tanıtım toplantısında da ilçe belediye başkan adayları açıklanmayacak.