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AK Parti İzmir adayı kim olacak? Ne zaman açıklanacak?

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta sonu aralarında İstanbul'un da olduğu 26 ilin başkan adayları açıklanmıştı. 31 Mart günü yapılacak olan mahalli seçimlerde AK Parti İzmir'in adayı kim olacak? İzmir adayı ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı...

HABER MERKEZİ
AK Parti İzmir adayı kim olacak? Ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ İZMİR ADAYI KİM OLACAK?
31 Mart seçimleri için AK Parti 26 ilin başkan adaylarını duyurmuştu. Seçimler için geri sayım sürerken İzmir adayının ne zaman açıklanacağı da merak konusu oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ocak tarihinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti'nin birçok il için belediye başkan adayını duyurdu. AK Parti İzmir Belediye Başkan adayı ise 15 Ocak Pazartesi günü açıklanacak.

15 Ocak'ta ATO Congressium'da 17 büyükşehrin yanısıra 31 ilin belediye başkan adayları açıklanacak. O toplantı öncesinde Başkan Erdoğan başkanlığında, isimler üzerinde titiz bir çalışma yürütülüyor. İstanbul'da olduğu gibi Ankara'daki aday tanıtım toplantısında da ilçe belediye başkan adayları açıklanmayacak.

AK Parti İzmir adayı kim olacak? Ne zaman açıklanacak?

İŞTE AK PARTİ'NİN AÇIKLADIĞI İLLER VE BAŞKAN ADAYLARI:

Artvin Belediye Başkan adayı Mehmet Kocatepe,
Bingöl Belediye Başkan adayı Erdal Arıkan,
Bitlis Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay,
Çanakkale Belediye Başkan adayı Jülide İskenderoğlu,
Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz,
Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü,
Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba,
Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları,

AK Parti İzmir adayı kim olacak? Ne zaman açıklanacak?

Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu,
Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen,
Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş,
Rize Belediye Başkan adayı Rahmi Metin,
Sinop Belediye Başkan adayı Yakup Üçüncüoğlu,
Tokat Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu,
Yalova Belediye Başkan adayı Mustafa Tutuk

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