Eşini 11 yerinden bıçaklayarak öldüren kocadan ’pes’ dedirten savunma: Katil yaftası yedim

Sanık Murat Tortop'un tanıkları çiftin sürekli kavga ettiklerini, maktul Hülya Tortop'un sanığa sürekli olarak hakaretler ettiğini belirterek, sanık ile maktulü barıştırdıklarını söyledi. Çiftin severek evlendiklerini ifade eden sanık tanıkları ifadelerinde Hülya Tortop'un alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olduğunu ve psikolojisinin bozuk olduğunu dile getirdi. Sanık Murat Tortop'un çocuklarına baktığı gerekçesiyle çalışamadığını bu sebeple evi geçindirmek için babasına ait eşyaları dahi sattığını bu nedenle maktulün, "Sen bir işe yaramazsın" diyerek saldırgan davranışlar sergilediğini ifade etti.