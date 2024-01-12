Eşini 11 yerinden bıçaklayarak öldüren kocadan ’pes’ dedirten savunma: Katil yaftası yedim

"KATİL YAFTASI YEDİM"

Sanık Murat Tortop ise ifadesinde son söylenen lafların kendisine yakışmadığını, talihsiz bir olay olarak nitelendirip, 14 aydır ızdırap çektiğini belirterek, "3 çocuğumu bir daha görmeyeyim ki yemin ederim, sürekli cani gibi gösteriliyorum. Daha önce uzman psikolog çocuklarımı ve Hülya'yı kemerle dövdüğümü söyledi, asla gerçek değil. Bu olaydan en çok zarar gören benim. Katil yaftası yedim. Üç çocuğumun annesinin ölümüne sebebiyet verdim, bunun affedilecek yanı yok ama bazı laflar da doğru değil. Katılanlar benim ağır ceza almam için bütün komplo teorilerini ortaya koyuyorlar. Ben de üzgünüm, benim de ailem dağıldı. Karşı tarafın beyanları gerçeği yansıtmıyor. Ben böyle bir insan değilim" dedi.