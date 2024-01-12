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Haberler Gündem Eşini 11 yerinden bıçaklayarak öldüren kocadan 'pes' dedirten savunma: Katil yaftası yedim

Eşini 11 yerinden bıçaklayarak öldüren kocadan 'pes' dedirten savunma: Katil yaftası yedim

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 3 çocuğunun annesini Hülya hemşirenin önce kafasında soda şişesi kıran ardından 11 yerinden bıçaklayarak öldüren katil koca ifadesinde "Katil yaftası yedim. Ben böyle bir insan değilim" dedi.

İHA
Eşini 11 yerinden bıçaklayarak öldüren kocadan ’pes’ dedirten savunma: Katil yaftası yedim

Sanık Murat Tortop'un tanıkları çiftin sürekli kavga ettiklerini, maktul Hülya Tortop'un sanığa sürekli olarak hakaretler ettiğini belirterek, sanık ile maktulü barıştırdıklarını söyledi. Çiftin severek evlendiklerini ifade eden sanık tanıkları ifadelerinde Hülya Tortop'un alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olduğunu ve psikolojisinin bozuk olduğunu dile getirdi. Sanık Murat Tortop'un çocuklarına baktığı gerekçesiyle çalışamadığını bu sebeple evi geçindirmek için babasına ait eşyaları dahi sattığını bu nedenle maktulün, "Sen bir işe yaramazsın" diyerek saldırgan davranışlar sergilediğini ifade etti.

Eşini 11 yerinden bıçaklayarak öldüren kocadan ’pes’ dedirten savunma: Katil yaftası yedim

"KATİL YAFTASI YEDİM"
Sanık Murat Tortop ise ifadesinde son söylenen lafların kendisine yakışmadığını, talihsiz bir olay olarak nitelendirip, 14 aydır ızdırap çektiğini belirterek, "3 çocuğumu bir daha görmeyeyim ki yemin ederim, sürekli cani gibi gösteriliyorum. Daha önce uzman psikolog çocuklarımı ve Hülya'yı kemerle dövdüğümü söyledi, asla gerçek değil. Bu olaydan en çok zarar gören benim. Katil yaftası yedim. Üç çocuğumun annesinin ölümüne sebebiyet verdim, bunun affedilecek yanı yok ama bazı laflar da doğru değil. Katılanlar benim ağır ceza almam için bütün komplo teorilerini ortaya koyuyorlar. Ben de üzgünüm, benim de ailem dağıldı. Karşı tarafın beyanları gerçeği yansıtmıyor. Ben böyle bir insan değilim" dedi.

Eşini 11 yerinden bıçaklayarak öldüren kocadan ’pes’ dedirten savunma: Katil yaftası yedim

SANIK AVUKATI İSE YAZILI BEYANDA BULUNACAĞINI BİLDİRDİ.
Mütalaayı açıklayan savcılık makamı, tüm delilerin değerlendirilmesi sonucu sanığın olay günü eşi ile birlikte alkol kullandıklarını ve tartıştıklarını, maktulün dışarı çıkmak istediğini, sanığın izin vermediğini ardından 11 bıçak darbesiyle öldürdüğünü söyledi. Mütalaada, "Sanığın öldürme kastıyla hareket ettiği, eşi kasten öldürme suçunun işlendiği sabit görülmekte, eşi kasten öldürme hükümlerince cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur" ifadeleri yer aldı.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına ve gelecek celsenin 14 Mart 2024 tarihinde görülmesine karar verdi.

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