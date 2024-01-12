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Haberler Gündem Son dakika... Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden acı haber! 6 askerimiz şehit oldu

Son dakika... Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden acı haber! 6 askerimiz şehit oldu

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu, 7 askerin yaralandığını bildirdi.

HABER MERKEZİ
Son dakika... Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden acı haber! 6 askerimiz şehit oldu

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 asker şehit oldu, 2'si ağır 7 asker yaralandı.

Bakanlık ilk yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.

12 TERÖRİST ETKİSİZ, BÖLGEDE OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.

MSB yaptığı yeni bilgilendirmede ise şunları ifade etti:

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

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