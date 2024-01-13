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Başkan Erdoğan liderliğinde İstanbul'da güvenlik toplantısı

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde güvenlik toplantısı yapılacak. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın katılacak.

AA
Başkan Erdoğan liderliğinde İstanbul’da güvenlik toplantısı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 13 Ocak Cumartesi günü saat 14.30'da İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edileceğini duyurdu.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, 13 Ocak Cumartesi saat 14.30'da İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki toplantıya Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız Sayın İbrahim Kalın iştirak edeceklerdir."

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