Seçil Erzan 2. kez hakim karşısında

Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 21 kişiye toplam 25 milyon dolar dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka Şube Müdürü Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı 2. duruşma başladı. Erzan, "MASAK herkesin hesaplarını incelesin. Herkes yer içer hesabı Seçil öder. Geleceğimi, işimi kaybettim. Herkes mağdur oldu" dedi. Seçil Erzan, 2013'te müştekilerden kuzeni Tanın Yılmaz'ın 200 bin liralık gayrimenkulünü satıp vadeli mevduata yatırdığını ve sonra bu paranın 93 bin avro olarak kuzeninin eşinin yurt dışındaki şirketinden kendi hesabına geldiğini dile getirdi. Erzan, "Emre Belözoğlu'ndan aldığım paranın 800 bin dolarını Semih Kaya'a, 300 bin dolarını Fırat Özdemir'e verdim. Diğerleri de dağıldı. Ayrıca banka müdürü olmasaydım bu insanlar bana para vermezdi" dedi.