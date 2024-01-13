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Son dakika! Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan daha sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü.

AA
Son dakika! Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüştü

Son dakika haberi... Görüşmede, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK/YPG/KCK'lı teröristlerin taciz ve sızma girişimi ile hain saldırı sonrası başlatılan ve devam eden terörle mücadele harekatlarına ilişkin gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, görüşmede, terörle mücadelenin seyri hakkında fikir alışverişinde de bulundu.

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI AKŞENER İLE GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki terör saldırısı ve sonrasındaki durum ele alındı.

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