Son dakika... Kabine toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonrasında konuşuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmayız. 114 hedef vuruldu, 78 terörist etkisiz hale getirildi. 60 kritik altyapı ve mühimmat tesisini imha ettik. Türkiye'nin bir süredir kararlılıkla uyguladığı terörü kaynağında yok etme stratejisi 'Teröristan' kurma hayalleri yapanları rahatsız etmiştir.

Suriye ve Irak'ta gerçekleştirilen operasyonlar sayesinde hedefine ulaşamayan bu çabaların hala inatla sürdüğü görüyoruz. Sınır ötesi operasyonlarımızla sadece güney sınırlarımızın huzur ve güvenliği garanti altına almadık. Bu operasyonlarla aynı zamanda ülkemizi bir terör koridoruyla kuşatma senaryolarını da yırtıp attık. Sınır ötesi harekâtlarımız Türkiye'yi düzensiz göç dalgası üzerinden iç karışıklığa sürüklemeye dönük oyunları da boşa çıkarmıştır.

Şu an üzerinde durulması gereken asıl husus sınır ötesi operasyonların nasıl daraltılacağı değil nasıl genişletileceğidir, yarım kalan işlerin ne zaman ve nasıl tamamlanacağıdır.

Yaklaşık 40 yıldır milletimizin canını yakan terör eylemlerinin kaynağı durumundaki Kuzey Irak dağlarının her karışını güvenli hale getirene kadar bu bölgedeki harekâtlarımız sürecektir.

Yapacağımız yeni harekâtlarla sadece şehitlerimizin dökülen kanlarının, yitirdiğimiz canların hesabını misliyle sormakla kalmayacak, geleceğimizi de güvence altına alacağız.

Üç beş oy daha fazla alacağız diye bölücü örgütün muhiplerini kırmızı halıyla karşılayanlar elbette bu yaptıklarının hesabını sandıkta milletimize vereceklerdir.