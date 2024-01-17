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Haberler Gündem Yeni Asır Gazetesi Facebook sayfası ile haberlere bir adım daha yaklaşın!

Yeni Asır Gazetesi Facebook sayfası ile haberlere bir adım daha yaklaşın!

Türkiye'nin en eski ve en büyük bölge gazetesi unvanıyla öne çıkan Yeni Asır, köklü geçmişini dijital dünyada da sürdürüyor. Ege'den Türkiye'ye uzanan bir yayın geleneğine sahip olan gazetemiz, okuyucularına daha yakın ve etkileşimli bir deneyim sunmak amacıyla Facebook platformunda yeni bir sayfa açtı. Yenilenen Facebook sayfasıyla Yeni Asır, haberleri, köşe yazıları ve güncel gelişmeleri takipçileriyle anlık olarak paylaşacak. Yeni Asır'ın yeni Facebook sayfasına haberimiz içerisindeki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Yeni Asır Gazetesi Facebook sayfası ile haberlere bir adım daha yaklaşın!

Ege'den Türkiye'ye uzanan köklü geçmişiyle bilinen Yeni Asır Gazetesi, okurlarıyla daha etkili ve hızlı bir şekilde iletişim kurmak amacıyla yeni bir adım attı! Yeni Asır, siz değerli okuyucularına en güncel haberleri, köşe yazılarını ve anlık gelişmeleri paylaşmak üzere Facebook platformunda yepyeni bir sayfa oluşturdu.

Yenilenen Facebook sayfamız aracılığıyla, haberleri ve içerikleri daha hızlı ve etkileşimli bir şekilde sizlere ulaştıracağız.

GÜNCEL HABERLER

İzmir, Ege ve Türkiye gündemine dair en son ve en güncel haberleri anında takip edin.

KÖŞE YAZILARI

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https://www.facebook.com/aktuel olarak hizmet veren sayfa artık, https://www.facebook.com/yeniasir şeklinde hayatına devam edecek.

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