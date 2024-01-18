AK Parti İzmir dahil 48 ilin adayını bugün açıklayacak! Gözler Başkan Erdoğan’da

7 Ocak'ta İstanbul'da 26 adayını açıklayan AK Parti bugün 48 şehrin belediye başkan adayını Ankara ATO'da kamuoyuna tanıtacak. İstanbul'da gerçekleştirilen programın benzeri olması beklenen tanıtımda Başkan Erdoğan adayları alfabetik sıraya göre sahneye çağıracak.

İLÇELER OCAK SONUNDA TAMAMLANACAK

Ankara'da yapılacak aday tanıtım töreninde sadece il belediye başkan adayları açıklanmış olacak. İlçe belediye başkan adayları için çalışmalar ise devam ediyor. İlçe belediye başkan adaylarının da Ocak ayı sonuna kadar açıklanması planlanıyor. Bu kapsamda Ankara, İstanbul, İzmir ve Eskişehir gibi metropol illerin ilçe adaylarının açıklanmasına Başkan Erdoğan bizzat katılacak. Diğer ilçe adaylarının açıklanması ise AK Parti Genel Başkan Yardımcılarının katılacağı törenlerle açıklanacak. Tüm adayların açıklanmasının ardından tam saha çalışmaları hız kazanacak. Özellikle ramazan ayı da çok iyi değerlendirilecek. İftar ve sahur programları ile seçmenle bir araya gelinecek.

MHP ile aralarında Manisa'nın da olduğu bazı illerde ortak mitingler düzenlenecek.

AÇIKLANACAK İLLER ŞU ŞEKİLDE

Adayı açıklanacak iller şöyle: Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Malatya, Sakarya, Şanlıurfa Tekirdağ, Trabzon, Van, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bilecik, Burdur, Bolu, Çorum, Mardin, Hakkâri, Iğdır, Kırşehir, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli, Zonguldak, Gümüşhane, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Uşak ve Yozgat.