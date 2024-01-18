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Haberler Gündem Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Şartlar neler?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Şartlar neler?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere 27 bin personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru yapmak isteyenler ise araştırma yapmaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu başladı mı, hangi alanlarda kontenjanlar açıldı? Başvuru şartları neler? Nereden ve nasıl başvuru yapılır? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar...

HABER MERKEZİ
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Şartlar neler?

2024 yılı itibarıyla birçok bakanlık ve başkanlık bünyesine personel alımı gerçekleştirilecek. Bunlardan bir tanesi kontenjan sayısının fazlalığı ve birçok farklı branştan alım yapması dolasıyla Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alım ilanı olarak karşımıza çıkıyor. İşte Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alım ilanına dair detaylar

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Şartlar neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI 27 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla ''Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2024 yılında uygulanmak üzere ekli listede belirtildiği şekilde tespit edilmesine karar verilmiştir'' açıklamasıyla 2024 yılında istihdam edilecek kadrolar paylaşıldı.

2024 SAĞLIK BAKANLIĞI 27 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından 2024 yılında geçerli olacak 27 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak. Henüz istihdama ilişkin başvuru tarihi ve şartları belli olmamakla birlikte Bakanlık tarafından yayımlanacak kılavuzla duyurulacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Şartlar neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI 27 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Açıklanan branşlar için ayrı ayrı belirlenecek başvuru şartları da henüz belli olmadı. Detaylarla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları takip ediliyor.

23 bin 464 uzman tabip, 3 bin 498 tabip, 9 ebe, 25 sağlık memuru, 2 hemşire, ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek. Sözleşmeli tabiplerin tamamı yataklı tedavi merkezlerinde görev yapacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Şartlar neler?

BRANŞ VE KADROLAR

Diyetisyen (1)

Ebe (9)

Hemşire (2)

Sağlık Memuru (25)

Sağlık Teknikeri (1)

Tabip (3.498)

Uzman Tabip (23.464)

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