Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Şartlar neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI 27 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla ''Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2024 yılında uygulanmak üzere ekli listede belirtildiği şekilde tespit edilmesine karar verilmiştir'' açıklamasıyla 2024 yılında istihdam edilecek kadrolar paylaşıldı.

2024 SAĞLIK BAKANLIĞI 27 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından 2024 yılında geçerli olacak 27 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak. Henüz istihdama ilişkin başvuru tarihi ve şartları belli olmamakla birlikte Bakanlık tarafından yayımlanacak kılavuzla duyurulacak.