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Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan Uluslararası Hadis Araştırma Takdim ve İcazet Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Uluslararası Hadis Araştırma Takdim ve İcazet Töreni'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süleymaniye Camisi'nde düzenlenen Uluslararası Hadis Araştırma Takdim ve İcazet Töreni'nde konuştu.

HABER MERKEZİ
Başkan Erdoğan’dan Uluslararası Hadis Araştırma Takdim ve İcazet Töreni’nde önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan İbn Haldun Üniversitesi Hadis Araştırmaları Merkezi tarafından Süleymaniye Camii'nde düzenlenen "Hadis Araştırma Takdim ve İcaret Töreni'ne programına katıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

"Gazze ve Filistin halkı başta olmak üzere dünyada zulme uğrayan kardeşlerimiz için dua ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselam daima kalbimizin baş köşesindedir. Hadis alanında biri 7 yıl diğeri 4 yıl süren projeyi tamamlamanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.

Uluslararası sünnet ve siyeri nebeviye araştırma merkezinin nitelikli çalışmalara öncülük edeceğinin kanaatindeyim. Bugün icazet alan ve alacak tüm ilim yolcularını canı gönülden tebrik ediyorum. Sizlere sevgilerimi sunuyor; hepinizi Allah'a emanet ediyorum."

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