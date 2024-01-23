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İran Cumhurbaşkanı Reisi yarın Türkiye’de

HABER MERKEZİ
İran Cumhurbaşkanı Reisi yarın Türkiye’de
İSRAİL'İN Gazze'ye yönelik insanlık suçuna varan eylemleri dünyada fay hatlarını harekete geçiriyor. ABD'nin Yemen'deki İran destekli Husilere müdahalesi, İran savaş gemisi Elburz'un Bab el-Mendeb Boğazı'ndan geçerek Kızıldeniz'e geçmesi suları ısıttı. Ankara geçtiğimiz hafta İran ile Pakistan arasında artan gerilimin düşmesi için çağrıda bulundu. Bu atmosferde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yarın gerçekleştirmesi planlanan Türkiye ziyareti kritik önem taşıyor. İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Türkiye ziyareti daha önce iki kez ertelenmişti. Son olarak ocak ayı başında Kirman'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle ertelenen görüşme kapsamında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının yapılması öngörülüyor.
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