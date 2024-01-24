11 milyarlık e-fatura vurgununa operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında Afyon ve Manisa'nın da bulunduğu üç kentte eş zamanlı yapılan operasyonlarda yaklaşık 11 milyar liralık naylon fatura kesildiği ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Vergi Dairesi Başkanlığı görevlilerinin de katıldığı operasyon kapsamında Bayraklı, Bornova, Buca, Karşıyaka, Karabağlar, Kemalpaşa ve Menemen ilçelerinde operasyon yapıldı. Naylon Fatura düzenleyerek vergi kaçıran ve bu yol ile devleti zarara uğrattığı tespit edilen çeteye ait ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda; 59 adet klasör içerisinde çeşitli firmalar adına kesilmiş toplam bedeli 10 milyar 978 milyon lirayı geçen E-Fatura, 5745 adet 2.5 milyarlık dolu senet, 987 adet 1,7 milyarlık tahsilat makbuzu, 1 adet tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Operasyonlarda 17 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin de arandığı öğrenildi.