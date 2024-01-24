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Kuşadası’nın kültürel rotaları yeniden çizildi

HABER MERKEZİ
Kuşadası’nın kültürel rotaları yeniden çizildi
Sahip olduğu doğal güzelliklerin yanında tarih boyunca ev sahipliği yaptığı medeniyetlerin izlerini barındıran Kuşadası, sürdürülebilir turizm anlayışı doğrultusunda kültürel mirasa ve değerlere sahip çıkıyor. Belediye Başkanı Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından kültür turizmi alanında adından söz ettirecek önemli yatırımların da adresi olmaya başlayan Türkiye'nin turizm başkenti, Kuşadası Belediyesi tarafından kente kazandırılan yeni kültürel rotalar ile dikkat çekiyor. Belediye Başkanı Ömer Günel'in "sürdürülebilir turizm" anlayışı doğrultusunda ve "müzeler kenti" projesi kapsamında Kuşadası'nda son dönemde art arda önemli adımlar atıldı. Porselen Bebek Müzesi ile Rosemary Anı Evi ve Haluk Perk Kahve Evi'ni yeni kültürel rotalar olarak kente kazandırıldı.
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