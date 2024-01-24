Son dakika: AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları belli oluyor! Gözler Başkan Erdoğan’da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirdiği kongrelerde belediye başkan adaylarını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Turgut Altınok, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak da Hamza Dağ'ın isimleri açıklandı.

CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Partimizi ve ittifakımızı temsil edecek il adaylarımızın ardından ilçe adaylarımızın tanıtımına devam ediyoruz.

SEÇİM BEYANNAMESİ 30 OCAK SALI GÜNÜ

Yarın İBB adayımız Murat Kurum proje tanıtımı ile kampanyasını resmen başlatıyor. İstanbul gözü başka mecralarda olan yönetim elinde geriledi, tıkandı. Fetret devrine girdi adeta. İstanbul'u yeniden hak ettiği vizyona kavuşturmak için gün sayıyoruz.

30 Ocak Salı günü seçim beyannamemizi milletimizle paylaşacağız.

"ALTINOK İLE ANKARA ALTIN ÇAĞINA GİRECEK"

Murat kardeşimizin bilgi, deneyimi, depreme hazırlık olmak üzere şehrin sorunlarını çözecek aday olduğunu biz biliyoruz. İnşallah İstanbul da görecek. Altınok ve diğer adaylarımız da yakında aynı adımları atacak.

Altınok ile Ankara'nın altın çağına gireceğine inanıyorum. AK parti her seçimde milletimizin karşısına güçlü programlarla çıkmış bir partidir.

MUHALEFETE TEPKİ: ÇÖZÜM HARİÇ HER İŞİ YAPTILAR

Milletime sesleniyorum, bakınız AK Parti'nin yerel seçimlere girdiği her yerde gerek merkezi gerek yerel yönetim el ele vererek millete hizmette onların sağlayacağı başarıyı muhalefetin sağlaması mümkün değil. AK Parti ve Cumhur ittifakı dışında projelere önem veren siyasi yapılar yok. Çünkü onların şehirlerimize eser kazandırmak, millete hizmet etmek gibi derdi yok. İç çekişmelerinden, ülke düşmanları ile iş birliği çabalarından programa vakit bulamıyorlar. Devam eden çalışmaların üstünü kapatan, oyun planlarını yalan ve algı üzerine kuran iş bilmezler elinde şehirlerimiz perişan oldu. Yıllarca yönetimde kaldığı halde hiçbir şey yapmayanlardan bahsediyorum. Çözüm hariç her işi yaptılar. Bol bol şov yaptılar. Bol bol tatil yaptılar. İç ve dış karanlık odaklarla ittifaklar yaptılar. belediye birimlerini siyasi paylaşım mezesi yaptılar. Daha buram buram kibir kokan edaları ile sergiledikleri komiklikleri saymıyorum. Terör örgütü güdümündeki partiyi ortak etmelerini saymıyorum bile.Şehirlerimizin ihmal edilmişliği izaha muhtaç olmayacak kadar açıktır. Bunları söylerken amacımız polemik yapmak değil. Biz sadece milletin hissiyatını dile getiriyoruz.

"EKONOMİYİ SEKTEYE UĞRATMA PEŞİNDELER"

Akla ziyan dedikodularla ekonomide binbir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar başlatıyorlar. Ey muhalefet, ne yaparsanız yapın uzaya füzeler gitmeye devam edecek, uçak gemilerimizin inşası devam edecek, denizlere fırkateynlerimiz sürekli inecek. Dedikodular üzerinden bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan fitne tüccarlarını kesinlikle umursamıyoruz. Biz tüm bu adımları atarken muhalefetin nelerle meşgul olduğunu sizler de takip ediyorsunuz. Ne zaman gururlanacak işler yapılsa bunlar rahatsız oluyor. Takoz olmayı misyon edinenler yine ortalığa döküldü. MB rezervlerimiz rekor kırınca hemen harekete geçiyorlar. Uzaya astronot gönderip bu alanda tarihi adım atınca bunlara adeta afakanlar basıyor.

İŞTE ANKARA'NIN ADAYLARI Akyurt: Hilal Ayık

Altındağ: Veysel Tiryaki

Ayaş: Mehmet Yüksel Kirazdibi

Bala: Ahmet Buran

Beypazarı: Tuncer Kaplan

Çamlıdere: Hazım Caner Can

Çankaya: Duhan Kalkan

Çubuk: Baki Demirbaş

Elmadağ: Eyyüp Tekiner

Etimesgut: Enver Demirel

Evren: Hüsamettin Ünsal

Gölbaşı: Ramazan Şimşek

Güdül: Muzaffer Yalçın

Haymana: Özdemir Turgut

Kahramankazan: Serhat Oğuz

Kalecik: Erdal Dal

Keçiören: Zafer Çoktan