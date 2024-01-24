Son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti Ankara İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı temsil edecek büyükşehir ve il belediye başkan adaylarının ardından ilçe adaylarının tanıtımına devam ettiklerini söyledi.

İŞTE ANKARA'NIN ADAYLARI

Akyurt: Hilal Ayık

Altındağ: Veysel Tiryaki

Ayaş: Mehmet Yüksel Kirazdibi

Bala: Ahmet Buran

Beypazarı: Tuncer Kaplan

Çamlıdere: Hazım Caner Can

Çankaya: Duhan Kalkan

Çubuk: Baki Demirbaş

Elmadağ: Eyyüp Tekiner

Etimesgut: Enver Demirel

Evren: Hüsamettin Ünsal

Gölbaşı: Ramazan Şimşek

Güdül: Muzaffer Yalçın

Haymana: Özdemir Turgut

Kahramankazan: Serhat Oğuz

Kalecik: Erdal Dal

Keçiören: Zafer Çoktan

Kızılcahamam: Süleyman Acar

Mamak: Asım Balcı

Nallıhan: İsmail Öntaş

Polatlı: Levent Çağlancı

Pursaklar: Ertuğrul Çetin

Sincan: Murat Ercan

Yenimahalle - Abdulkadir Aydoğan

Yalova ve İstanbul ilçe adaylarının ardından bugün de Ankara ilçe adaylarını milletin takdirine sunduklarını belirten Erdoğan, bazı yerlerde bizzat kendisinin, diğer yerlerde de genel başkan yardımcıları vasıtasıyla ilçe adaylarının tanıtımını en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Seçim beyannamesini 30 Ocak Salı günü, AK Parti Genel Merkezi'nin inşası tamamlanan yeni ek binasındaki büyük salonda milletle paylaşacaklarını bildiren Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Büyükşehir adaylarımız da kendi şehirleriyle ilgili projelerini açıklamaya hazırlanıyor. Mesela yarın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Murat Kurum, program ve proje tanıtımıyla, bir süredir zaten yürüttüğü kampanyasını resmen başlatıyor. Son yıllarda İstanbul, gözü ve gönlü başka mecralarda olan bir yönetimin elinde resmen geriledi, tıkandı, adeta bir fetret devrine girdi. İstanbul'u yeniden hak ettiği vizyona, eser ve hizmet belediyeciliğine kavuşturmak için artık gün sayıyoruz. Murat kardeşimizin bilgisi, birikimi, dinamizmi ve iş odaklı karakteriyle, depreme hazırlık başta olmak üzere şehrin tüm altyapı sorunlarını çözecek en doğru isim olduğunu biz biliyoruz, inşallah İstanbul da görecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Turgut Altınok ve diğer adaylarımız da yakında aynı adımları atacaklar. Keçiören'de yazdığı hizmet destanıyla tarihe geçen Turgut Altınok kardeşimizin, büyükşehirdeki projeleri sayesinde Ankara'nın altın çağına gireceğine yürekten inanıyorum. AK Parti, kurulduğu günden beri genel-yerel her seçimde milletimizin karşısına güçlü bir programla, iddialı projelerle, hayırlı hizmet hazırlıklarıyla çıkmış bir partidir. Buradan milletime sesleniyorum, bakınız, AK Parti'nin yerel yönetim seçimlerine girdiği her yerde şunu unutmayın, gerek merkezi yönetim gerekse yerel yönetim el ele vermek suretiyle milletimize hizmette sağlayacağı başarıyı özellikle muhalefetin sağlaması mümkün değil."

"BOL BOL ŞOV YAPTILAR"

AK Parti ve Cumhur İttifakı dışında vizyoner programlara, projelere önem veren başka siyasi yapı olmadığını belirten Erdoğan, "Niçin, biliyor musunuz? Çünkü onların ülkeye ve şehirlerimize eser kazandırmak, milletimize hizmet etmek gibi bir dertleri yok. Kendi iç çekişmelerinden, rant paylaşım kavgalarından, ülke ve millet düşmanlarıyla işbirliği çabalarından, herhalde programa, projeye vakit bulamıyorlar." dedi.

Bazı şehirlerin yeni eser yapmak yerine, devam eden çalışmaların üstünü kapatan, verilen hizmetleri kesintiye uğratan, tüm oyun planlarını yalan ve algı üzerine kuran iş bilmezlerin elinde perişan olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dikkat ediniz, söz verdiği şeylerden bazılarını, çeşitli sebeplerle yapamayanlardan değil, yıllarca yönetimde kaldığı halde hiçbir şey yapmayanlardan bahsediyorum. Gerçi hiçbir şey yapmadılar demek doğru değil. Mesela bol bol şov yaptılar. Mesela bol bol tatil yaptılar. Mesela iç ve dış karanlık odaklarla ittifaklar yaptılar. Mesela belediye birimlerini siyasi paylaşım mezesi yaptılar. Kısacası, kendi şehirlerinin meselelerinin çözümü hariç her işi yaptılar. Daha buram buram kibir kokan edalarıyla sergiledikleri komiklikleri saymıyorum bile. Daha bölücü örgütün güdümündeki partiyi şehirlerinin yönetimine ortak etme hesaplarını saymıyorum bile. Daha cumhurbaşkanı yardımcılığı rüyasıyla aylarca şehirlerini sahipsiz bırakmalarını saymıyorum bile. Ama ülkeye, millete, şehirlerine hizmet etme, eser kazandırma namına herhangi bir varlıklarını gören, duyan, şahit olan yok. Buna karşılık şehirlerimizin ihmal edilmişliği, gerileyişi izaha muhtaç olmayacak kadar açıktır. Bunları söylerken, amacımız ne polemik yapmaktır, ne kimseye bühtan etmektir. Biz sadece milletimizin hissiyatını, derdini, beklentisini özellikle dile getiriyoruz. Üstelik bu muhasebeyi sadece muhalefet adayları için de yapmıyoruz."

Seçimlere günler kaldığını hatırlatarak salondaki gençlere seslenen Erdoğan, "Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Genç kardeşlerimizi yanımıza almaya var mıyız? Onları kucaklamaya var mıyız? 31 Mart akşamı zafer naralarıyla Ankara'nın caddelerinde dolaşmaya var mıyız?" diye sordu. Salondakilerden "Evet" cevabı alan Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kendi aramızda da aynı değerlendirmeyi yapıyor ve gereken müdahalelerde bulunuyoruz. Elimizi vicdanımıza koyarak baktığımızda, gördüğümüz manzara şudur. Bilhassa ülkemizin en büyük ilk üç şehrinde, temel atmama törenleriyle ve atılan temellerin üzerini kapatmakla vakit geçiren, yüzü kızarması gerektiği halde şehri için hiçbir büyük projesi olmamasıyla övünen, yıllardır hiçbir altyapı çalışması yapmayıp sadece tabela değiştiren, istismar ve korku siyasetiyle insanların iradesine ipotek koyan, velhasıl esersiz ve hizmetsiz harcanan yıllardan söz ediyoruz. Milletimiz bunun hesabını hiç şüphesiz 31 Mart'ta sandıkta soracaktır.

Ancak, bizim başka endişelerimiz de var. Seçim öncesi ne dedilerse, iş başına gelince tam tersini yapan bu 'zübük siyasetçi' tiplemeleriyle gençlerimize kötü örnek teşkil etmemesini diliyoruz. AK Parti kurulduğu günden beri eser ve hizmet siyasetiyle milletimizin gönlünde yer etmiştir. Türkiye'nin siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri atılımlarından rahatsız olanların önümüzü kesmek için sahneledikleri oyunların figüranlığına soyunanlar, bu dilden anlamaz. Onlar sadece emperyalistlerin ellerine tutuşturdukları senaryoları tekrarlar, üzerimize saldıkları terör örgütlerine payandalık yaparlar."

Başkan Erdoğan, "Biz, elbette bu hakikatleri milletimizle paylaşacağız, ama asla onların bizim vaktimizi ve enerjimizi boşa harcamalarına izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulunarak, şunları kaydetti:

"İşte bunun için 'Gerçek Belediyecilik' diyoruz. İşte bunun için 'İşimizi her zaman ve her yerde düzgün şekilde yapacağız.' diyoruz. İşte bunun için milletimizin huzuruna programlarımızla, projelerimizle, icraatımızla çıkıyoruz. İşte bunun için 'Gece gündüz çalışıyoruz, çalışacağız' diyoruz. Şayet biz işimizi düzgünce yapar, milletimizin gönlünü kazanırsak, şayet biz vaktimizi, enerjimizi, imkanlarımızı milletimizin emrine amade kılarsak, şayet biz boş lafla, yalanla, şovla, reklamla değil; gerçek hizmetlerle milletimizin huzuruna çıkarsak, şayet biz gösterişe, şatafata, riyaya, kibre itibar etmeden işimizi mütevazı bir şekilde yürütürsek, yani biz doğru olursak, emin olun eğri zaten belasını bulur.

Başkalarının ne yaptığının, ne dolaplar çevirdiğinin, hangi kirli pazarlıklarla gemilerini yürütmeye çalıştıklarının bizim açımızdan önemi yoktur. Varsın onlar, siyaseti basit bir toplama-çıkarma işlemine indirgesinler. Varsın onlar, algı ve kelime oyunlarıyla milletin aklını çelebileceklerini zannetsinler. Varsın onlar, siyaseti ikbal kapısı olarak görmeye devam etsinler. Biz işimize bakacağız, vazifemizi en doğru, en samimi biçimde yapmaya odaklanacağız."

"Öyleyse, gelin şimdi buradan, şu salondan öyle bir ses verelim ki, 81 vilayetimizden duyulsun." diyerek salondakilere seslenen Başkan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? Türkiye Yüzyılı şehirleri için kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Seçim gecesi Türkiye haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyuyor muyuz? Büyük ve güçlü Türkiye'nin yolunu açıyor muyuz?" diye sordu.

"Evet" cevabı alan Erdoğan, "Maşallah, Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi, uhuvvetimizi son nefesimize kadar daim eylesin diyorum." dedi.