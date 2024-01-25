Son dakika! Malatya’da 5.2 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 13 km derinliğinde meydana geldi. Deprem Malatya ve çevresinde büyük paniğe yol açtı.

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada herhangi bir olumsuz durum olmadığını dile getirdi. Yerlikaya, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz." dedi.

BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI: VATANDAŞLAR EVLERİNDEN ÇIKMIŞ DURUMDA

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Depremi hissedince kesinlikle 5'in üzerinde bir deprem dedik. Şu an arkadaşlarımız, tüm mahallelerimizle irtibat kurmaya çalışıyorlar." dedi. Başkan Güder, şu ana kadar kendilerine olumsuz bir durum ulaşmadığını söyledi.

Bölgedeki vatandaşların evlerinden dışarı çıktığını söyleyen Başkan Güder, "Biz şu an arkadaşlarla teyakkuz halindeyiz." ifadesini kullandı. Battalgazi'de 6 Şubat deprem felaketinde ağır ve orta hasar alan binaların kullanılmadığını söyleyen Güder, "Şu ana kadar yıkımla ilgili bir bilgi ulaşmış değil." dedi.

AFAD: EKİPLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDEDİR

AFAD'dan yapılan açıklamada da herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığı ifade edilirken "Saha tarama çalışmaları devam etmekte olup ekiplerimiz teyakkuz halindedir." denildi.