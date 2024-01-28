807 sürücüye 5 milyon 196 bin TL para cezası

Bakan Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "01-26 Ocak 2024 tarihleri arasında 'ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan' kişilere karşı yapılan denetimlerde; 807 sürücü tespit edildi. Araçlarındaki ışıklı ve sesli uyarı işareti bulunan cihazlar 'çakar lambalar' söktürüldü, 5 milyon 196 bin TL para cezası uygulandı" dedi.

⚠️"Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak Kullanan (Çakar Lamba) ya da Emniyet Şeridini İhlal Eden Sürücülere Karşı Denetimlerimiz Aralıksız Sürecek❗️ ❗️Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı koordinesinde, 8⃣1⃣ İl Trafik… pic.twitter.com/hpE1PAyx09 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 28, 2024

Yerlikaya paylaşımında ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan sürücülere karşı denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.