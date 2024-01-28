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Haberler Gündem 807 sürücüye 5 milyon 196 bin TL para cezası

807 sürücüye 5 milyon 196 bin TL para cezası

Son dakika haberi...İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada trafikte mevzuata uymayan 807 sürücüye 5 milyon 196 bin TL para cezası uygulandığını belirtti.

İHA
807 sürücüye 5 milyon 196 bin TL para cezası

Bakan Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "01-26 Ocak 2024 tarihleri arasında 'ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan' kişilere karşı yapılan denetimlerde; 807 sürücü tespit edildi. Araçlarındaki ışıklı ve sesli uyarı işareti bulunan cihazlar 'çakar lambalar' söktürüldü, 5 milyon 196 bin TL para cezası uygulandı" dedi.

Yerlikaya paylaşımında ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan sürücülere karşı denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

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