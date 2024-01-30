AK Parti’de büyük gün! Başkan Erdoğan seçim beyannamesini açıklayacak

AK Parti'de adaylarının açıklanmasının ardından gözler seçim beyannamesine çevrildi.

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Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik ismi ile hazırlanan ve 8 ana başlıktan oluşan beyanname 31 Mart seçimleri için dönüm noktası olacak. Bugünden itibaren belediye başkan adayları sahada projelerini yarıştıracak.

AK Parti seçmenin karşısına "gerçek belediyecilik" sloganı ile çıkacak. Başta muhalefetin yönetiminde olan şehirlerin kayıp yıllarının telafi edilmesi için şehirleri yeniden ayağa kaldıracak, kalkındıracak vaatler sunulacak. Meydanlarda ve ekranlarda hakiki manada projelerin yarışacağı süreç bugün itibariyle başlamış olacak.

ALGI DEĞİL GERÇEK BELEDİYECİLİK

AK Parti, seçim beyannamesinde gerçek belediyeciliği anlatacak. Bu kapsamda manifestonun ana teması olan gerçek belediyecilikte şunlar vurgulanacak: "Üretken, adil, erişilebilir, vizyoner, şefkatli, sürdürülebilir, yenilikçi, kalkınmacı, çağdaş, güçlü, kapsayıcı, dinamik ve vatansever."

ANA OMURGA DİRENÇLİ ŞEHİRLER

Beyannamenin en önemli başlığını dirençli şehirler oluşturuyor. Başta olası İstanbul depremi gerçekleşmeden İstanbul'un kentsel dönüşümü ile Türkiye'nin dört bir yanındaki riskli yapıların dönüştürülmesi vurgulanacak. Fiziksel, ekonomik, toplumsal, çevresel ve kurumsal olarak ele alınacak. Sağlıklı, yaşanabilir, doğayla uyumlu; akıllı , sürdürülebilir , iklim dostu kentler inşa edilecek. Kentsel Risk Kalkanı Modeli hayata geçirilecek. Şehir yaşamını tehdit eden afet ve riskler engellenecek. Kentsel dönüşüm seferberliği başlatılacak.