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Haberler Gündem Alper Gezeravcı uzaydan gazetecilerle sohbet etti

Alper Gezeravcı uzaydan gazetecilerle sohbet etti

HABER MERKEZİ
Alper Gezeravcı uzaydan gazetecilerle sohbet etti
TÜRKİYE'NİN ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan bağlanarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Günlük işlerine, görev kontrol merkeziyle planlama toplantısı yaparak başladığını dile getiren Gezeravcı, "Günlük ortalama 12-15 farklı görev gerçekleştiriyorum" dedi. En çok özlediği yemeği "güveç" olarak açıklayan Gezeravcı, "Türkiye'nin ilk astronotu olarak tarihe geçtin. Neler hissediyorsun?" sorusu üzerine duygularını paylaşan Gezeravcı, "Duygular insanın kalbine bile sığmıyor. Ülkemizin ve devletimizin iradesini ortaya koyduğu bu çok değerli ve önemli görevin bir parçası olmaktan, gelecek nesillerimizin hayallerini, gökyüzünün ötesine taşıyabilmiş olmaktan inanılmaz derecede mutluyum" şeklinde konuştu.
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