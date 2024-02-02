Deprem yaraları sarılan Büşra hayallerine koşuyor

6 Şubat'ta yaşanan ve 11 ili etkileyen depremde, Kahramanmaraş'ta oturduğu evin çökmesi sonucu göçük altında kalan 19 yaşındaki Büşra Sarıgüzel, o dönem tedavisi yapılmak üzere İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Uzun süre enkaz altında kalması sebebiyle her iki kolunda ve bacağında yaralanmaları olan genç kız, ilk olarak yoğun bakım servisine alındı.

4 AYLIK TEDAVİ SÜRECİ

Sarıgüzel, yaklaşık 4 aylık tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak memleketi Kahramanmaraş'a geri döndü. Genç kadın memleketine döndükten sonra da İzmir'de tedavisini gerçekleştiren doktorlar tarafından yalnız bırakılmadı ve iyileşme süreci belirli aralıklarla uzaktan takip edildi. Doktorlar, Büşra Sarıgüzel'i telefonla görüntülü arayarak, hem kontrollerini yapıyor hem de onun sağlıklı olduğunu görmenin mutluluğunu yaşıyor. Sağlığına kavuşan Büşra, şimdi hayali olan hukuk bölümünü kazanmak için üniversite sınavına hazırlanıyor. Asrın felaketinde annesi ve ablasını kaybeden depremzede Büşra Sarıgüzel, "Enkazdan çıkarıldıktan sonra İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındım. Sağ kolum ampute edildi. Sağ bacağımda hasar var ama yürüyebiliyorum" diye konuştu.

'TRAVMATİK BİR DÖNEMDİ'

Birçok hastayı tedavi etmek için gönüllü olduklarını belirten İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Uzmanı Dr. Kemal Kayaokay, "Büşra ilk geldiğinde depremin psikolojik etkilerinden dolayı tedavi alırken, çok travmatik bir süreç yaşadı. Fakat şu anda Büşra'nın gayretiyle atlattık. Daha sonra da hastanenin fizik tedavi ekibinin büyük gayretleriyle bugün onun yürüdüğünü ve hayatına adapte olduğunu görmek bizleri mutlu ediyor. Telefon üzerinden de görüşüyoruz. Büşra, bize yürüyüş videolarını da gönderiyor" diye konuştu.

YÜRÜDÜKÇE MUTLU OLDU

Büşra'ya ayakta durma ve yürüme eğitiminin verildiğini aktaran Fizyoterapist Dr. Zafer Uçurum ise, "Büşra'ya tedavisinin sonucunda buradan yürüyerek çıkacağını söyledim. Depremde yaşadığı travmadan dolayı çok rahatsızdı. Daha sonra yavaş yavaş kaybettiği kolunu kuvvetlendirme, ayakta dik durma dengesini sağlama, gerekli ayakla ilgili aparatlarını yaparak paralel barda yürüme eğitimi verdik. Ayakta dik durma dengesini sağladık. Hasta da ayağa kalktıkça, kullanılabileceği cihazları da öğrendikçe, yürüdükçe daha da mutlu oldu. Yeniden dünyaya gelmiş gibi hayatına devam ediyor. Proteziyle beraber kolunu da kullanabiliyor" ifadelerine yer verdi.