“TCSG Güven” gemisi Kuşadası’nda demirledi

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 4 büyük arama kurtarma gemisinden biri olan TCSG Güven Gemisi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde demirledi. Aydın Valisi Yakup Canbolat, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ile birlikte Kuşadası Ege Ports Limanı'nda demirli Sahil Güvenlik Gemisi'ni ziyaret etti. Gemide incelemelerde bulunan Vali Canbolat, ardından, Sahil Güvenlik Ekiplerinin Kuşadası Körfezi'nde yürüttüğü çalışmalar ile ilgili olarak Tuğamiral Serkan Tezel'den bilgi aldı. Canbolat, daha sonra Kuşadası Ticaret Odası yönetimini ziyaret etti. Vali Canbolat'a, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan tarafından güncel konular hakkında bilgi verildi.