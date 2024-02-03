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Haberler Gündem Başkan Erdoğan deprem bölgesine gidiyor! Deprem konutları teslim edilecek

Başkan Erdoğan deprem bölgesine gidiyor! Deprem konutları teslim edilecek

Son dakika haberi... Başkan Recep Erdoğan, asrın felaketinin birinci yılında deprem bölgesinde olacak. Erdoğan, ilk ziyaretini bugün Hatay'a yapacak, yapımı tamamlanan deprem konutlarının teslim törenine katılacak. 6 Şubat'ta ise depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a gidecek.

HABER MERKEZİ
Başkan Erdoğan deprem bölgesine gidiyor! Deprem konutları teslim edilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim beyannamesinin açıklanmasının ardından çalışmalarını yoğun olarak sahada sürdürüyor. Ziyaretlerde öncelik deprem bölgesinde.

Başkan, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin birinci yılında bölgeye gidecek. Devam eden çalışmaları inceleyecek, yapımı tamamlanan deprem konutlarının, hak sahiplerine teslim edileceği törenlere katılacak.

Başkan ilk ziyaretini bugün Hatay'a yapacak, yarın Gaziantep'te olacak. 6 Şubat'ta ise iki büyük depremin de merkez üssü olan Kahramanmaraş'a gidecek.

Erdoğan, deprem bölgesi ziyaretlerine önümüzdeki günlerde devam edecek.

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