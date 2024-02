‘Bizim yoldaşımız milletimizdir’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. "Bağrında nice gönül sultanını misafir eden, üçlerin, beşlerin, yedilerin, kırkların şehri Bursa'nın manevi iklimi bugün de ruhumuzu aydınlatmayı sürdürüyor" diyen Başkan Erdoğan, "Sanayinin, ticaretin, tarımın lokomotif şehri Bursa'nın çalışkanlığını, üretkenliğini, ülkemize ve milletimize katkısını anlatmaya gerek bile yoktur. Biz de son 21 yıldır belediye başkanlarımızla, bakanlıklarımızla, kurumlarımızla Bursa'yı hak ettiği eser ve hizmetlere kavuşturmak için gece gündüz çalıştık, çabaladık ve bu yolda yürüyoruz. Uzunca bir süre ihmal edilmişliğin sancılarıyla kıvranan Bursa'yı geleceğine güvenle bakan modern bir şehir haline dönüştürdük" dedi.

"HİZMETLERİ YOK"

AK Parti belediyeciliği ile AK Parti eser ve hizmet siyasetinin rüştünü ispat ettiğini de sözlerine ekleyen Başkan Erdoğan, "Her kim bu hususta bizden daha iyisini yapabileceğini iddia ediyorsa hodri meydan buyursun çıksın ortaya. Biz Türkiye Yüzyılı peşinde koşarken kendi yıldızlarını parlatmaktan başka gayesi olmayanlara milletimizin gereken cevabı vereceğine yürekten inanıyoruz. İşte CHP'nin halini görüyorsunuz. Herkes bir köşe başına yapışmanın derdinde. Ne ülkenin hali, ne şehirlerimizin durumu umurlarında değil. Daha düne kadar ittifak içinde oldukları partileri bile gözleri görmüyor, çiğneyip geçiyorlar" dedi.

'DURMAYACAĞIZ DURAKSAMAYACAĞIZ'

AYRIMCILIK yapmadan 85 milyonu ve 81 vilayeti kucaklayan bir anlayışla ülkemizin bugünlere geldiğini de sözlerine ekleyen Başkan Erdoğan, "Cumhuriyet tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma atılımını 2023 hedeflerimizle hayata geçirdik. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla ülkemizi ve milletimizi dünyada hak ettiği siyasi ve askeri güce, ekonomik refah seviyesine kavuşturana kadar durmayacağız, duraksamayacağız. Gerçek belediyecilik sözümüz işte bu gayretin, mahalli idareler boyutundaki tezahürün adıdır."

'ŞEHİRLERİMİZİN HİZMETİNE TALİBİZ'

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın sorumluluğunun sadece bugüne değil, yeni nesillere olduğunun bilinciyle adımların atıldığını da anlatan Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "İnsanlarımızın her adımında, her anında hep yanında olacak isimlerle şehirlerimizin hizmetine talibiz. Belediye başkanlarımızın gözü hep sizin, bizim gözümüzde hep onların üzerinde olacak. Eskiler önce yoldaş sonra yol derdi. Bizim en büyük yoldaşımız hiç şüphesiz erkeğiyle, kadınıyla, genci, yaşlısıyla milletimizin bizatihi kendisidir. Hangi kökenden, hangi meşrepten olursa olsun vatandaşlarımızın tamamı bu yoldaşlığın içindedir. Gönül dünyamızda birlikte yol yürüdüğümüz bu arkadaşlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum."