3’üncü kez takılan kalp kapağıyla sağlığına kavuştu

İzmir'in Buca ilçesinde aşçılık yaparak geçimini sağlayan Ferhat Şengün, 7 yaşındayken geçirdiği kalp romatizmasının ardından iki kez mitral kapak ameliyatı oldu. Beynindeki balonlaşma nedeniyle kan inceltici ilaç kullanamayan ancak protez kapağın fonksiyonunun bozulması nedeniyle yeniden ameliyat olması gereken Şengün, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyatsız yöntemle sağlığına kavuştu. Üçüncü kez açık kalp ameliyatı olması riskli bulunan Şengün'ün çalışmayan mitral kapağının yerine kasıktan girilerek yeni bir biyoprotez kapak takıldı.

İLK AMELİYATI 17 YAŞINDA

Hastalığının ilkokula giderken ortaya çıktığını anlatan Ferhat Şengün, uzun süredir belli aralıklarla hastanede yatarak tedavi gördüğünü söyledi. Hastalığı nedeniyle boş oturmaktan hoşlanmadığı için aşçılık yaptığını belirten Şengün, "Çocukken kapakta üfürüm vardı. Hastalığım böyle başlamıştı. Kalp romatizması yaşadım. İlk kapak ameliyatımı 17 yaşında oldum. Üfürüm kalp kapaklarını bozmuş. Mitral yerine metalik kapak takıldı. Top bile oynayıp, normal hayatıma devam ettim. Kendime çok iyi bakmadım. Bilinçsizdim. Sonra aradan yıllar geçti. Tekrar rahatsızlandım" dedi.

'EN AZ 10 YILIMI KAZANDIM'

Katar'da yaşamaya ve çalışmaya başlayan Şengün, orada geçirdiği beyin kanamasının ardından Türkiye'ye döndüğünü söyleyerek, "Kalpte iltihaplanma nedeniyle uzun süre kardiyoloji servisinde yatarak tedavi gördüm. Unutkanlıklarım var. 31 Ocak'ta İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan işlem sonrası şu an çok mutluyum. Yaşamımı kurtardılar. En az bir 10 yıl daha kazandım" diye konuştu. Anne Lütfiye Şengün (64) de üçüncü ameliyatının kendisini çok korkuttuğunu belirterek, oğlunun bu operasyona gerek kalmadan sağlığına kavuşmasının onu çok mutlu ettiğini söyledi. Şengün, "Önce yüce rabbime sonra doktorlarımıza sığındık. Bundan sonra dinlesin istiyorum çünkü bu son şansımızdı. Takılan kapağın da ömrü az. İyi bakarsa 10 seneyi geçer" diye konuştu.