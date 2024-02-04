Savaş: Aydın ortak akılla yönetilecek

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, algıyla kentin yönetilmesine son vereceklerini belirterek, "1 Nisan'dan itibaren Aydın'ı ortak akılla birlikte yöneteceğiz" dedi. Seçim çalışmalarını Kuşadası ilçesinde aralıksız sürdüren Mustafa Savaş, partisinin aday adaylarıyla bir araya geldi.

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

AK Parti Kuşadası İlçe Teşkilatı binasında gerçekleşen programda Savaş, partililerinden seçimde çok çalışmalarını istedi. Daha sonra Kuşadası MHP İlçe Başkanlığı ve Esnaf Kefalet Kooperatifi ziyaretlerinde bulunan Savaş, semt pazarında esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileğinde bulunarak alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti. Yoğun ilgiyle karşılanan Savaş, esnaf ve vatandaştan yerel secimde Cumhur İttifakı'na destek istedi. Aydın'ın gerçek belediyecilik ile tanışmaya hazır olduğunu ifade eden Savaş, "Aydın'ın bir 5 yıl daha kaybetmeye tahammülü yok" dedi.

'YANLIŞ ANLAYIŞ'

Aydın'daki anlayışın 'ben yaptım oldu' anlayışı olduğunu vurgulayan Savaş, "15 yıl boyunca, algı yönetimi ile Aydın ı yönettiler. Bunlar artık tarihe karışacak. Artık 1 Nisan'dan itibaren hem Kuşadası'nı hem de Aydın'ı ortak akılla birlikte yöneteceğiz. Belediyecilik bizim işimiz, belediyecilik vizyon işi ve proje işidir" dedi. Savaş, Kuşadası'nın turizmden daha fazla pay alması için adımlar atacağını belirterek, "Her alanda projelerimiz hazır. Kentimizin büyüyen, gelişen, zenginleşen Türkiye'den daha fazla pay alması adına ne gerekiyorsa yapacağız. Esnafımızın daha fazla gelir artışına kaynak oluşturabilmesi adına ne gerekiyorsa yapacağım" diye konuştu.