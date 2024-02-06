Darüşşafaka bu yıl da çocukların yanında

Asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçti. Darüşşafaka, geçtiğimiz yıl "Eğitimde Fırsat Eşitliği" misyonuyla 70 il için 120, afetten etkilenen 11 il için de ek 100 kontenjan oluşturdu. Büyük depremin birinci yılında Darüşşafa resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Toprağımız sarsıldı, yuvalarımız yıkıldı, canlarımızı kaybettik, birbirimize kenetlendik. Bu toprakların "iyileştiren okulu Darüşşafaka"nın kapıları o günden sonra deprem bölgesinden 100 çocuğumuz için umut oldu, gelecek oldu. Şimdi onlar devam ederken yaşamlarını bölgede sürdüren 100 çocuğumuza da burs ve uzaktan eğitim veriyoruz. Bu yıl da yine aynı olanakları tanıyacağımızı taahhüt ediyoruz. Sadece öğrencilerin değil ailelerin de yanında olduk. Onlara psikolojik ve maddi destek sağladık. Ayrıca depremden etkilenen mezunlarımıza da burs veriyoruz" ifadelerine yer verildi.