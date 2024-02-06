Depremzedeler devlete minnettar

Başkan Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katıldığı Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki törende 10 bin 90'ını şehir merkezi ve ilçelerinde, 608'i kırsalda olmak üzere toplam 10 bin 698 konutun kurası çekildi.

Gaziantep İslahiye'deki kura çekiminin ardından depremzede vatandaşlar bitmiş konutlarını görmek için TOKİ alanına akın etti. Yeni Asır'ın görüştüğü depremzedelerin mutluluğu gözlerinden okundu. İslahiye ilçesinde oturan ve düğün salonu işleten 3 çocuk babası Mehmet Gelebek, eşi Şule Gelebek ve çocukları Melike, Mehmet ve Kaan Gelebek ile birlikte kuradan sonra TOKİ konutlarını gezmeye geldi.

YENİ EVLERİNİ AİLECE GEZDİLER

6 Şubat'ı birebir yaşadıklarını ve büyük felakette oturdukları binanın ağır hasar aldığını anlatan Mehmet Gelebek, "Çok şükür can kaybımız yok ama evlerimiz, işyerlerimiz depremde yıkıldı. Aradan geçen sürede biz depremzedeler için yapılan konutların temelleri kısa sürede atıldı ve şu an tamamlandı. Cumhurbaşkanımızın eli uğurlu geldi. TOKİ kurasında bize 3+1 ev çıktı. Eşim, çocuklarım ve kardeşimin ailesi ile kurada çıkan evlerimizi görmeye geldik. Yeni evlerimize taşınmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

'BİZLER DAİRELERİ ÇOK BEĞENDİK'

İslahiye'de yaşayan ve depremde evi zarar gören Veli Gelebek de ailesi ve torunu ile birlikte kurada kendilerine çıkan TOKİ konutlarını görmeye geldi. "Devletimize Allah zeval vermesin" diyen 5 çocuk, 1 torun sahibi olan Veli Gelebek, "Bize de kurada 2+1 çıktı. Kardeşim Mehmet'e de 3+1 daire çıktı. Eşim Zeliha ve evlatlarım Esma Betül Boz, Hayrunisa Gelebek ve torunum Elif Asel Boz ile kuradan bize çıkan dairelerin nasıl olduğunu görmek için geldik. Dairelerin içini gezdiğimizde çok beğendik. Kısa zamanda konutları tamamlayıp, teslim edilmesi bizleri hem sevindirdi hem de çok şaşırttı. TOKİ'lerin tamamlanmasında emeğin geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Güvenli ve sıcak yuvamıza kavuşacağımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Yeni Asır Muhabirimiz Metin Burmalı, depremzedeler için hazırlanan TOKİ konutlarını inceledi.

HEMEN BAŞVURDULAR

Geçen yıl evinin ağır hasar almasından dolayı yıkıldığını ifade eden 4 çocuk babası Nurullah Kaya da oğlu İsmet Kaya ile birlikte Gaziantep İslahiye'de yapımı tamamlanan TOKİ deprem konutlarını incelemeye geldi. Oğlu İsmet Kaya, "Kirada oturuyorduk ve babam yaptığı birikimle İslahiye'de bir ev yaptırdı. Tam yeni evimize geçecekken yaptırdığımız ev ağır hasar aldı ve yıkılması gerekti. Evi yaptığımız arazi hisseli tapulu olduğundan dolayı kentsel dönüşümden faydalanamamıştık ancak TOKİ'nin depremzedeler için konutlar yapacağını duyunca başvurduk. Çıkar mı çıkmaz mı diye kara kara düşünürken, bize kurada 3+1 çıktı" dedi.