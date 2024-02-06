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Emine Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı

Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 6 Şubat depreminin yıl dönümünde asrın felaketinde yitirdiğimiz vatandaşlarımızı andı. Sosyal medyadan yayınladığı mesajda, "Bir yıl önce, Kahramanmaraş'ta sarsılan toprak, sadece binaları değil, kalplerimizi de yıktı. Afette kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, kederli ailelerine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ
Emine Erdoğan’dan 6 Şubat mesajı

Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 6 Şubat depreminin yıl dönümünde asrın felaketinde yitirdiğimiz vatandaşlarımızı andı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bir yıl önce, Kahramanmaraş'ta sarsılan toprak, sadece binaları değil, kalplerimizi de yıktı. Asrın felaketi ile sınanırken #AsrınBirlikteliği ile yeniden umut bulduk. Bu zor süreçte, güzel ülkemizdeki her evin bir hayır kurumuna, her vatandaşımızın gönüllü iyilik neferine dönüşmesi en büyük tesellimiz oldu. Yürekten inanıyorum ki, ilk günden itibaren devlet-millet ele ele sürdürülen mücadele, depremden etkilenen şehirlerimizin de küllerinden yeniden doğmasına vesile olacak. Afette kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, kederli ailelerine sabır diliyorum.

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