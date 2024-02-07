  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Son dakika: Başkan Erdoğan Şanlıurfa'da vatandaşlara hitap etti

Son dakika: Başkan Erdoğan Şanlıurfa'da vatandaşlara hitap etti

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da salon dışında bekleyen vatandaşlara hitap etti. Erdoğan "Sakın oyunlara gelmeyelim. 21 yıldır bu hizmetleri veriyoruz ve bundan sonra da vermeye devam edeceğiz." dedi.

HABER MERKEZİ
Son dakika: Başkan Erdoğan Şanlıurfa’da vatandaşlara hitap etti

Erdoğan aday tanıtım töreni öncesi salon dışında bekleyen vatandaşlara seslendi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

31 Mart şimdiden hayırlı olsun. 31 Mart'a hazır mıyız, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Şu kalan süre içerisinde ben inanıyorum ki Şanlıurfa şanlı bir geçiş yapacak. Bütün oyunları bozmaya bütün hesapları alt üst etmeye var mıyız?

Alt yapısı ile üst yapısı ile Şanlıurfa'ya üniversitesi ile, bütün bu hizmetleri hiç ara vermeden devam ettirdik mi? Artık Şanlıurfa havalimanı yokken şimdi havalimanı var mı, üniversitesi var mı? Kim yaptı? Yerel yönetimlerde de merkezi yönetim ile yerel yönetim el ele vererek bu yolda yürüyeceğiz. İlçe belediyelerimiz ile el ele verip yol yolda emin adımlarla yürüyeceğiz.

Sakın oyunlara gelmeyelim. 21 yıldır bu hizmetleri veriyoruz ve bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Siz oyun bozdunuz, oyun. 31 Mart'ta da bu oyunları bozmaya devam ediyor muyuz?

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA