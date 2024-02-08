Son dakika! Başkan Erdoğan, Adıyaman AK Parti’nin İlçe Belediye Başkan Adaylarını tanıtıyor

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Adıyaman'da Yenimahalle Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Tutamayacağız sözü vermeyiz. Söz verdik mi onu yerine getirmeden rahat etmeyiz. Bugün Adıyaman'a aynı zamanda teşekkür borcumuzu ödemeye geldik. 14-28 Mayıs seçimlerinde Adıyaman bizleri çok güçlü bir şekilde bağrına bastı. Yüzde 69 gibi rekor oyla bize destek veren Adıyaman'a şükranlarımı sunuyorum.

Yıl sonuna kadar 200 bin konutu ve köy evini hak sahiplerine teslim edene kadar çalışacağız. Ardından bu sayı 389 bine tamamlanacak.

MUHALEFETE SERT TEPKİ

Adıyamanlı kardeşlerimiz geleceğine sahip çıktı. Adıyaman fırsatçıların oyununa gelmedi. Yere göğe sığdıramadıkları zatın bugün adının anılmasını bile hazmedemiyorlar. Yenilginin faturasını tek bir kişiye kestiler. Cumhurbaşkanı adaylarının yanında kim varsa hepsini siyasetten diskalifiye ettiler. 14-28 Mayıs seçimlerinin üzerinden 8 ay geçti. CHP ve eski ortakları arkasındaki gürültünün ardı arkası kesilmedi. Altılı masa bir proje yapıydı. CHP içindeki hesaplaşma Bizans oyunlarını aratmıyor. CHP her gün yeni skandal üretiyor.

Siz bize sahip çıktınız, desteğinizi esirgemediniz. Biz de sizleri sahipsiz bırakmayacağız. Sizlerin umutlarını asla boşa çıkarmayacağız. Devletimizin tüm imkanlarını zorlama pahasına da olsa depremzede şehirlerimizi en kısa sürede yeniden ayağa kaldıracağız.

Muhalefetin ne yaptığını ne söylediğini hangi yalanlara sarıldıklarını biz asla önemsemiyoruz. CHP yönetiminin ülkenin ve milletinin sorunlarına çözüm üretmek gibi bir derdi yoktur. Siyasi kariyer peşinde koşan kifayetsiz muhterislerdir. Milletimiz bunları çok iyi biliyor. Bunun için biz sadece işimize odaklanıyoruz.

Asrın felaketini yaşamış şehirleri nasıl imar ve ihya ederiz buna kafa yoruyoruz. Çiftçimizin, emeklimizin sorunlarını çözeriz bununla uğraşıyoruz. Son dönemde üzerimize salınan terör örgütlerinin başını nasıl ezeriz, bunun mücadelesini veriyoruz.